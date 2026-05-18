Rueda llama a «darle normalidad» a los pactos con Vox tras la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía
El líder de los populares gallegos se muestra optimista sobre la posibilidad de mantener la mayoría absoluta en la comunidad: "Creo que aquí es posible"
Los andaluces acudieron este domingo a las urnas con un resultado agridulce para el Partido Popular. El candidato Juanma Moreno volvía a conseguir situar a su formación política como la más votada, pero perdía la mayoría absoluta con la que gobernaba hasta ahora en la comunidad. Esto hace que Vox vuelva a estar en el punto de mira al ser necesario para gobernar.
En este contexto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llamaba este lunes a «darle normalidad» a las negociaciones y pactos con el partido de ultraderecha. «Es el resultado que escogieron los electores, la gente se pronuncia», declaró en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo.
«Los que se echan las manos a la cabeza si se negocia con Vox son los que encuentran normal que se negocie con otras fuerzas políticas que muchas veces tienen posturas bastante más radicales», espetó. El mandatario autonómico quiso, eso sí, felicitar a Moreno por el resultado, al tiempo que aprovechó para cargar contra los socialistas, que obtuvieron su peor resultado histórico. «Creo que los mensajes son claros», apuntó.
Cuestionado sobre si ve factible mantener la mayoría absoluta en Galicia, Rueda se mostró optimista y señaló que es una cuestión «que tiene mucho mérito». «Creo que aquí es posible, pero no en todos los sitios hay la misma situación», aclaró en referencia a Andalucía.
Actualmente, el PP mantiene la mayoría absoluta en otros dos territorios además de Galicia, la Comunidad de Madrid y La Rioja. Rueda, preguntado por si siente rivalidad con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con un perfil público más polémico, apuntó que «todos formamos parte de un mismo equipo».
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