Besteiro pide a la Xunta que aporte fondos al programa ILENIA para impulsar el gallego en la inteligencia artificial

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido este lunes a la Xunta que aporte fondos propios al proyecto ILENIA (Impulso de las lenguas en Inteligencia Artificial), una iniciativa del Gobierno para el impulso de las lenguas cooficiales en el ámbito tecnológico y digital.

Gómez Besteiro ha asegurado en declaraciones previas a una visita a la sede del Insituto da Lingua Galega (ILG) en Santiago que este programa es una apuesta no ya de futuro, sino de presente por la lengua gallega, que no puede quedar al margen de las nuevas tecnologías, ya que eso supondría «un nueva brecha».

«Y no estamos para echar cohetes», ha añadido el líder de los socialistas gallegos, que ha explicado que este proyecto implica que pueda haber nuevas herramientas, diccionarios o asistentes de voz en las distintas lenguas cooficiales, el gallego entre ellas.

Para lograr el apoyo de la Xunta a esta iniciativa, en la que participan las universidades, el Citius o el propio ILG, entre otros organismos, el PSdeG llevará varias medidas al Parlamento gallego, ha avanzado Gómez Besteiro.

«Si Galicia quiere ser puntera debe invertir más recursos en esa políticas», ha defendido el líder del PSdeG, que ha recordado que ayer se celebró el Día das Letras Galegas, pero la defensa del idioma y las inversiones que aseguren y garanticen su futuro deben hacerse «todos los días del año». «Inversiones, más recursos, más capacidades y voluntad política para no quedar atrás», ha destacado.

En su intervención no faltaron las críticas al nuevo gobierno municipal de Lugo tras la moción de censura. Así, Gómez Besteiro ha atribuido al nuevo ejecutivo local, encabezado por Elena Candia (PP), y al que considera «ilegítimo e indigno», las consecuencias «indignas» de sus primeras medidas.

De este modo ha señalado que la supresión del departamento de promoción de la lengua o el cambio de la simbología municipal es una «verdadera carta de presentación de sus intenciones»; «una vuelta atrás», ha dicho.

Según el líder del PSdeG, esas son solo algunas de las consecuencias «indignas» de la moción de censura con una tránsfuga que han llevado al PP a la alcaldía de la ciudad, ya que habrá más», ha vaticinado.

En su opinión, Lugo era un ejemplo claro de «progresismo», de políticas para avanzar, como en el ámbito de la lengua; una de las áreas en las que los ayuntamientos pueden hacer más para conseguir que cada vez haya más gente que hable en gallego.