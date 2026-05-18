Médicos gallegos llevan la negociación del Estatuto Marco a la calle entre cifras enfrentadas de seguimiento

La huelga médica convocada este lunes en toda España contra la reforma del Estatuto Marco tuvo en Galicia dos lecturas muy distintas. Para O’Mega, sindicato integrado en el comité de huelga, el paro fue secundado por el 81% de los médicos que no estaban incluidos en los servicios mínimos. Para la Xunta, que computa también a los profesionales obligados a trabajar por esos mínimos, el seguimiento en el turno de mañana fue del 15,38%.

La protesta forma parte del calendario de movilizaciones impulsado por organizaciones médicas de ámbito estatal, con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) al frente, para reclamar una norma propia para médicos y facultativos. El colectivo sostiene que la reforma promovida por el Ministerio de Sanidad no responde a la singularidad de su trabajo ni corrige problemas arrastrados desde hace años.

Vigo registra la mayor participación

Según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade, la participación en los siete grandes hospitales del Sergas alcanzó el 21,41% durante la mañana. En los hospitales comarcales fue del 11,20%, lo que sitúa el seguimiento hospitalario conjunto en el 20,55%. En Atención Primaria, la incidencia fue mucho menor: un 2,09%.

Por centros, el mayor seguimiento entre los hospitales de referencia se registró en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, con un 26,82%, seguido del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, con un 24,27%. Pontevedra llegó al 21,94%, Ourense al 20,98%, Santiago al 18,95%, Lugo al 14,86% y Ferrol al 14,85%. Entre los comarcales destacó O Salnés, con un 24%, por delante de Verín, Monforte y O Barbanza.

La Xunta subrayó que el Sergas cubrió el 100% de los servicios mínimos y que quedaron garantizadas la atención urgente y las emergencias. También señaló que no hubo seguimiento en entidades como ADOS, Galaria o la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Manifestación en la Porta do Sol

Mientras la Administración rebajaba el impacto del paro, los convocantes trasladaban el conflicto a la calle. En Vigo, alrededor de un centenar de médicos se concentró a las puertas del hospital Álvaro Cunqueiro, donde reclamaron de nuevo un estatuto propio y llamaron a la ciudadanía a sumarse a una manifestación convocada para el miércoles a las 18.30 horas, entre el MARCO y la Porta do Sol.

La portavoz Catalina Fernández defendió que la reivindicación no es solo laboral, sino también asistencial. A su juicio, desde la integración de los médicos en el Estatuto Marco de 2003, el colectivo ha perdido capacidad real de negociación porque sus condiciones «las deciden otros colectivos» con mayor peso numérico. Esa situación, denuncian, ha contribuido a una sobrecarga creciente, agendas saturadas y peores condiciones para ejercer.

Huelga, a pesar del pacto autonómico

Uno de los principales focos del malestar son las guardias. Los facultativos recuerdan que son jornadas complementarias de 17 o 24 horas, obligatorias cuando lo exige el servicio, que no computan como tiempo trabajado ni para la jubilación ni para la carrera profesional y que, además, se pagan por debajo de la hora ordinaria. Según el colectivo, un médico puede llegar a realizar hasta 1.500 horas adicionales al año.

«El sistema no puede sostenerse sobre el abuso de ningún profesional», resumieron los convocantes, que vinculan la precarización con la fuga de médicos a la sanidad privada o a otros países. Su mensaje busca conectar con los pacientes: un sistema sanitario digno, dicen, necesita profesionales con tiempo suficiente para atender y escuchar.

En paralelo, los representantes médicos reivindican el acuerdo alcanzado recientemente con la Xunta para desconvocar la huelga autonómica. Lo consideran un avance «revolucionario» porque incluye la implantación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales, el objetivo de que las guardias sean voluntarias en un plazo de cinco años, mejoras en los PAC, la regulación de horas extra y un máximo de treinta actos asistenciales por médico.

Sanidad, por su parte, defiende que su propuesta mejora las condiciones del conjunto del personal sanitario, con medidas como reducir las guardias de 24 a 17 horas con descanso antes y después, y fijar una jornada máxima semanal de 45 horas. Pero para los médicos movilizados, el debate sigue siendo otro: tener voz propia en la norma que regula su trabajo.