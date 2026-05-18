El Instituto Nacional de la Seguridad Social en Galicia tiene casi un tercio de sus plazas de médicos de valoración de incapacidades sin cubrir

Un 31% de las plazas de médicos de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Galicia, es decir, 17 de un total de 55, están sin cubrir, según los datos ofrecidos por el Gobierno en una respuesta en el Congreso a los diputados gallegos del PP.

En concreto, conforme a los datos ofrecidos por el Ejecutivo estatal, en A Coruña, de 20 plazas hay cubiertas 15; en Lugo lo están dos de nueve; en Ourense seis de siete y en Pontevedra 15 de 19.

El Gobierno asegura que «dado el envejecimiento de funcionarios, las jubilaciones tienen un importante impacto en la ocupación de puestos». Por ello, apunta que el INSS está muy interesado en incorporar efectivos para cubrir las vacantes de dichas provincias y en todo el territorio, si bien sostiene que «la falta de profesionales médicos afecta a todos los ámbitos» y que «las unidades médicas del INSS no son ajenas a este problema».

Así las cosas, destaca que, en los últimos años, se vienen convocando plazas para el acceso al cuerpo de médicos inspectores de la Seguridad Social, con 161 plazas ofertadas en 2025 —13 de ellas reservadas para personas con discapacidad—.

Además, el Gobierno indica que se han puesto en marcha automatización y un modelo de gestión de apoyos entre las direcciones provinciales más deficitarias, con el fin de mejorar la eficacia de las unidades médicas.

Al respecto, en un comunicado, el PP ha censurado la baja cobertura las plazas de médicos de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que supone, a juicio del diputado popular Jaime de Olano, un «grave déficit en el servicio» que, según denuncia, supone «atrasos» en la evaluación médica en casos de incapacidad temporal o incapacidad permanente.

Además, después de que el propio Gobierno asegure que la falta de profesionales médicos «afecta a todos los ámbitos», el PP afea a BNG y PSOE que «carguen contra el Gobierno gallego en materia sanitaria cuando saben que el déficit» afecta a todo el país.