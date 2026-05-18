Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en AndalucíaForo del NoroesteEl Celta, en EuropaEl precio de la sanidadBandas albanesas«Origen» de la ríaLetras Galegas
instagramlinkedin

Gardacostas decomisa más de 11 kilómetros de trasmallos y unos 150 kilos de pescado en operativos contra el furtivismo en Galicia, también en Vigo

Los controles se realizaron el 17 de mayo en Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo, con 42 kilos de pulpo, 64 de rape y 36 de raya intervenidos

Uno de los pulpos decomisados.

Uno de los pulpos decomisados. / Gardacostas

Marta Clavero

Marta Clavero

El Servizo de Gardacostas de Galicia desarrolló el pasado 17 de mayo varios operativos contra el furtivismo y el uso de artes ilegales en distintos puntos del litoral gallego, entre ellos Vigo. Las actuaciones se llevaron a cabo también en Ferrol, Cedeira, Vilaxoán y Portosín.

Durante los controles, los agentes decomisaron 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya, según la información difundida por Gardacostas. Todas las especies intervenidas fueron devueltas al mar.

Además, en el marco de estos dispositivos fueron incautados más de 11 kilómetros de trasmallos, correspondientes a unas 200 piezas, al detectarse su utilización fuera de la normativa vigente.

La Xunta destaca que estos operativos forman parte del refuerzo de la vigilancia contra las artes ilegales y las extracciones no autorizadas en aguas gallegas. En lo que va de año, Gardacostas de Galicia ha intervenido ya 5.269 kilos de productos del mar.

Noticias relacionadas y más

Entre los decomisos acumulados en 2026 sobresalen los de pulpo, con 2.093 kilos, y erizo, con 1.333 kilos. El departamento subraya que continuará intensificando los controles para proteger los recursos marinos y garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera en Galicia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
  2. Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
  3. «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
  4. ¿Quién se queda con el piso de la vecina en Galicia? La Xunta investiga más de 560 herencias sin testamento en cinco años
  5. La Xunta concederá 690 ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros de viviendas particulares
  6. Educación abre el 19 de mayo el plazo para pedir las ayudas para alumnado con necesidades de apoyo educativo: quién puede pedirlas y cuánto se cobra
  7. Francia retoma la «misión radiactiva» y tomará muestras de los barriles arrojados frente a Galicia; Bruselas vuelve a rechazar una investigación
  8. Sanidad cambia el copago farmacéutico: quién pagará menos por los medicamentos y cuánto se ahorrará

Gardacostas decomisa más de 11 kilómetros de trasmallos y unos 150 kilos de pescado en operativos contra el furtivismo en Galicia, también en Vigo

Gardacostas decomisa más de 11 kilómetros de trasmallos y unos 150 kilos de pescado en operativos contra el furtivismo en Galicia, también en Vigo

Un contrato de 2.000 euros brutos y 450 por menor para hacer posible un acogimiento especializado

Un contrato de 2.000 euros brutos y 450 por menor para hacer posible un acogimiento especializado

El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2

El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2

Las empresas gallegas, volcadas con FP: en dos años firman un 37% más de convenios con Educación para impartir titulaciones

Las empresas gallegas, volcadas con FP: en dos años firman un 37% más de convenios con Educación para impartir titulaciones

Alfonso Rueda lamenta la «politización» de la manifestación a favor del gallego y advierte de que «no es el camino»

Alfonso Rueda lamenta la «politización» de la manifestación a favor del gallego y advierte de que «no es el camino»

El Ejército israelí intercepta los barcos de la Flotilla: seis gallegos entre los detenidos

El Ejército israelí intercepta los barcos de la Flotilla: seis gallegos entre los detenidos

Besteiro pide a la Xunta que aporte fondos al programa ILENIA para impulsar el gallego en la inteligencia artificial

Besteiro pide a la Xunta que aporte fondos al programa ILENIA para impulsar el gallego en la inteligencia artificial

El BNG acusa a la Xunta de «torpedear» el pacto por el gallego y pide atender el clamor social

El BNG acusa a la Xunta de «torpedear» el pacto por el gallego y pide atender el clamor social
Tracking Pixel Contents