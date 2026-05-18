Las empresas gallegas, volcadas con FP: en dos años firman un 37% más de convenios con Educación para impartir titulaciones

En 2023, la Xunta preguntó al tejido productivo gallego qué necesiba para «adaptar» la oferta formativa de los ciclos de FP a las demandas «actuales» de las empresas, como indicó en su momento el presidente gallego, Alfonso Rueda. Ese diseño se realizó e impulsó a través del Plan Conecta FP Galicia, previsto para dos años, 2023-2025, cuyo resultados se evaluó esta semana.

Según datos facilitados por el Gobierno gallego, dicha iniciativa «cumplió y superó» sus compromisos, tanto en el ámbito cuantitativo como en el cualitativo, al incrementar en más de un 42,5 por ciento las plazas en sectores «prioritarios» para el programa, «muchos de ellos estratégicos para Galicia», como el metal (automoción, aeronáutica y construcciones metálicas), la cadena mar-industria, los recursos naturales y las energías verdes, el sector forestal y de la madera y el conformado por el turismo y la hostelería junto a las industrias alimentarias.

Cifras «consolidadas»

Para la Xunta, estas cifras «consolidan» la Formación Profesional como una «palanca económica» de Galicia por su capacidad de dar respuesta a «una demanda creciente de empleo cualificado», como ocurre con las energías renovables.

La respuesta por parte del sector empresarial también agrada a la Consellería de Educación, que destaca cómo el número de convenios para impartir titulaciones de FP firmados con empresas creció un 37%, hasta superar los 20.000, con 10.383 empresas y 2.4746 alumnos beneficiados. «Esto supone que el sistema gallego de FP no solo creció, sino que lo hizo con orientación, estrategia y con gran acogida entre la ciudadanía y las empresas», explican.

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Por otro lado, Galicia destaca que entre 2022 y 2025 el sistema incorporó 11.504 nuevas plazas en ciclos formativos y cursos de especialización, «un 21% más de las 9.500 comprometidas al inicio del plan».