El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2

La Xunta está inmersa en el mayor movimiento de personal de su historia y encajar plazas y aspirantes está resultando complejo. A un total de 2.100 personas, que superaron procesos selectivos, les toca elegir ahora destino. Y aunque hay plazas suficientes —hay 2.600 disponibles— se ha descubierto que faltan puestos en los grupos A1 y A2 (los de mayor sueldo) y hay superávit en los C1, C2 y AP. Una de las soluciones que se plantea la Administración autonómica es recurrir a las vacantes que quedaron sin cubrir en el concurso de traslados, pero si eso no fuese suficiente tendrán que realizar modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para abrir plazas a estos grupos deficitarios.

Entre los 2.100 trabajadores que deben elegir ahora destino se encuentran los que aprobaron los procesos de estabilización convocados desde 2022, pero también los que habían superado procesos de funcionarización, promoción interna, específica o de acceso libre en convocatorias anteriores —la más antigua del año 2019— y que estaban ocupando puestos de forma provisional hasta poder optar a una plaza definitiva.

Esto coincide en el tiempo con el concurso de traslados en la administración general, que llevaba ya varios años sin convocarse, y que afecta a un millar de trabajadores. Es decir, en las próximas semanas se producirá el mayor baile de sillas de la historia, que afecta al 12 por ciento de su plantilla.

Y están empezando a surgir las primeras dificultades, que fueron abordadas la semana pasada por la directora xeral de Emprego Público, Nuria Aguilar, y los sindicatos. El problema reside en que hay plazas abiertas a varios grupos, pero los primeros en elegir son los A1 y los A2 y coparán probablemente la oferta de puestos para estas categorías.

Para cubrir ese déficit, según les trasladó la directora xeral de Función Pública, se prevén varias medidas. En primer lugar, se van a incluir en la oferta de plazas 60 puestos del Consorcio Galego de Benestar, que no fueron al concurso de traslados, pero están vacantes: 11 de A1, 8 jefaturas de sección, 6 puestos de base A2, una jefatura de negociado, 4 puestos C1, seis jefaturas de grupo y 24 puestos C2.

Por otro lado, en el concurso de traslados quedaron desiertas 110 jefaturas de negociado, la mayoría en Santiago de Compostela, que podrán entrar en el paquete para atender este déficit en A1 y A2. Pero además, según explican los sindicatos, hay vacantes que no se ofertaron en este concurso de traslados porque son puestos que quedaron desocupados por jubilaciones después de convocarlo. La Xunta valora ofertar también estos empleos entre los aspirantes de los procesos selectivos. Serían en torno a 120 plazas y estarían dirigidas al grupo A2.

En cuanto a las jefaturas de sección, solo se pondrán a disposición 6 que sobraron del concurso, pero hay otras 147 que están vacantes y que no entrarán en la oferta para atender el déficit.

Y entre los puestos de base sobraron 200 puestos de A1 y A2 que no fueron escogidos en el concurso de traslados y que también se incluirán en el paquete final para las elecciones de destino. En todo caso, se calcula que aun así habrá déficit de plazas, de manera que, según informan los sindicatos, se «abordará de forma inminente una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para crear nuevos puestos A1 y A2 o bien modificar puestos ya existentes con el objetivo de abrirlos a otros grupos».

Fechas

«No obstante, la Administración no precisó el número de plazas necesarias», advierte el responsable de CSIF, Juan Carlos Rivas. Según explica, la directora xeral de Función Pública «no aportó fechas concretas sobre la publicación de los actos de elección de destino». En todo caso, la Xunta «estima» que las tomas de posesión se iniciarán a mediados de junio y estarán finalizadas antes del 15 de julio.

Por otro lado, CSIF insiste «en la necesidad de que Función Pública dicte instrucciones que minimicen al máximo los problemas que van a surgir al respecto del disfrute de los periodos vacacionales de las personas afectadas por estos procesos».

Consello de la Xunta

Por otro lado, el Gobierno gallego dio luz verde este lunes a la modificación del decreto que regula la cobertura de plazas con carácter temporal con la intención de agilizar las contrataciones. Aunque afecta a toda la administración general, estos cambios están pensados sobre todo para acelerar los llamamientos de profesionales para el servicio de extinción de incendios: se recurrirá a un proceso exprés que permitirá cubrir puestos en 24 horas. Los sustitutos que estén en las listas recibirán un SMS y deberán responder en el mismo día. Se trata de una medida que la propia Xunta reconoce como «extraordinaria», que se quiere implantar por la vía de urgencia porque la época de máximo riesgo de incendios va de julio a septiembre.