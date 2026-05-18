Alfonso Rueda lamenta la «politización» de la manifestación a favor del gallego y advierte de que «no es el camino»

La resaca política tras la celebración del Día das Letras Galegas deja aún más enfrentados a PP y BNG en torno a la lengua, mientras que el PSdeG da la batalla para que la IA hable en gallego. Mientras el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acerca posturas con los socialistas que cree que se sumarán al Pacto pola Lingua, recrimina la «politización» de la manifestación del pasado domingo y carga contra el BNG por «dar un paso atrás» y alejarse del consenso lingüístico. «Ese no es el camino», apuntó.

Según denunció, en la movilización convocada por Queremos Galego «había muchas banderas y símbolos de un partido político», en alusión al BNG. Por la contra, alabó al PSdeG por estar «en su lugar institucional» y acudir al acto oficial convocado por la Real Academia Galega para celebrar el Día das Letras Galegas. En cuanto a sus reivindicaciones de mayor financiación para el gallego, el jefe del Ejecutivo gallego señaló que «todo es planteable» dentro del marco del Pacto pola Lingua, al que espera que los socialistas se sumen si siguen en su dinámica de «desmarcarse» del BNG.

Desde el Bloque, sin embargo, su viceportavoz, Olalla Rodil, acusó a la Xunta de «torpedear» el pacto por el gallego y pidió que atienda al «clamor social» que el domingo en las calles de Santiago pidió respaldo para el idioma. En su opinión, el PP está boicoteando el plan de normalización que se aprobó en 2004 por unanimidad en el Parlamento y que ahora «se niega a cumplir».

Para Besteiro la clave está en «más inversión, recursos, capacidad y voluntad política» para impulsar el gallego que, en su opinión, debe tener espacio en las nuevas tecnologías. Por eso, reclama a la Xunta que se sume al Gobierno central, que se comprometió a invertir 3,5 millones en el Proxecto Nós —dentro del programa Ilenia— para el desarrollo de una IA en gallego junto con la universidad, el Citius y el Instituto da Lingua Galega.

Mano tendida

A Rueda las propuestas de Besteiro le parecen «planteables» y explicó que la Xunta tiene «la mano tendida» para alcanzar ese gran pacto por el idioma porque la lengua «es de todos y no de ninguna ideología». En este sentido, reiteró que el Gobierno gallego prevé presentar ese gran pacto «antes de que termine el primer semestre». «Y todos los que quieran estar a la altura de lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad gallega pueden unirse y serán escuchados», apostilló.

Sobre si ese pacto podría incluir la derogación del decreto del plurilingüismo en la educación que reclama el BNG, Rueda advirtió que en un acuerdo «todos deben estar dispuestos a escuchar a los demás y hacer cesiones en las posiciones iniciales».

El objetivo es un pacto que refleje el sentir de la mayoría de la sociedad gallega, que «no es patrimonializar el idioma desde el punto de vista ideológico, ni ser excluyentes con nada ni apriorísticos con nada», según Rueda.