Con la salida de Elena Candia, el Grupo Popular acumula 21 sustituciones en el Parlamento gallego desde que empezó la legislatura

El reciente cambio en el Grupo Parlamentario Popular, a raíz de la salida de Elena Candia tras asumir la Alcaldía de Lugo, eleva a 21 las sustituciones de acta registradas por el PPdeG desde el arranque de la legislatura. Los populares partieron de 40 escaños en las autonómicas de 2024 y mantienen ese mismo número en O Hórreo, pero el grupo ha vivido desde entonces una intensa rotación interna, marcada primero por la conformación del nuevo Gobierno de Alfonso Rueda y, después, por nombramientos en otras instituciones o responsabilidades administrativas.

La legislatura se constituyó el 18 de marzo y no pasó mucho tiempo hasta que el Grupo Popular hizo su primer cambio: poco más de un mes después, el 23 de abril, se formalizó la toma de posesión como diputado del exalcalde de O Carballiño Argimiro Marnotes Fernández, en sustitución de Elena Rivo. La que había sido conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade en la legislatura anterior no fue renovada en el nuevo Gobierno de Alfonso Rueda y renunció a su acta para volver a la actividad universitaria.

En los meses siguientes hubo dos oleadas de cambios. La primera se formalizó en mayo, con nueve entradas para cubrir las correspondientes salidas derivadas de nombramientos en otras responsabilidades. La segunda, aunque ya se conocía de antes, se efectuó en junio, en este caso como consecuencia de la salida de siete conselleiros de Rueda que eran diputados. Entre los conselleiros con escaño permanecieron en el grupo el responsable de Educación, Román Rodríguez, y el de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, una práctica habitual en el Gobierno autonómico.

En esa tanda había entrado como diputado Pablo Javier Prieto Perille, que protagonizaría la siguiente baja, en febrero de 2025, para presidir la Federación Galega de Fútbol. Lo sustituyó María Magdalena Pérez Millares. Poco más de medio año después, en octubre, renunció María Deza, que había concurrido por Pontevedra, tras ser nombrada directora de la Axencia Galega de Infraestruturas. Su acta la tomó Moisés Rodríguez Pérez, exalcalde de Tui y diputado en otras dos legislaturas.

Ya en enero de este año, Nazareth Cendán Gayoso pasó a sustituir a Ethel María Vázquez Mourelle, que había sido conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en la legislatura anterior y había renunciado al acta por motivos personales. En su puesto en la Secretaría del Parlamento la relevó el anterior conselleiro de Sanidade y todavía diputado Julio García Comesaña.

Con la entrada de Cendán, el grupo sumaba ya veinte bajas y veinte altas entre sus diputados, que con la reciente renuncia de Elena Candia a su acta tras asumir la alcaldía de Lugo, pasarán a ser veintiuna, de un total de 40 diputados que ostentan los populares en la Cámara. Este domingo se ha confirmado que en su cargo como vicepresidenta de la Cámara la sustituirá la ya diputada Raquel Arias, mientras que su puesto como diputada lo pasará a cubrir José Luis Novo Teijeiro, teniente de alcalde de Rábade (Lugo) hasta 2025.

El Grupo Popular supera así, y de largo, al resto de grupos en lo que a movimientos se refiere en esta legislatura. En el caso del BNG, segunda fuerza política con 25 escaños, el único cambio hasta la fecha fue a consecuencia de la salida de Daniel Pérez López, que asumió la alcaldía de Carballo y fue sustituido por Saleta Chao Rivas. En el Grupo Socialista, por su parte, Julio Abalde dejó su acta para para tomar posesión como Subdelegado del Gobierno en A Coruña, y su relevó fue el líder del PSdeG compostelano, Aitor Bouza. Además, recientemente, Elena Espinosa, que había sido ministra de Agricultura, también renunció a su escaño con el objetivo de centrarse en su carrera en la política local viguesa, que tomó el ya exdiputado Julio Torrado. Son, en total, 24 las bajas y altas que suman los tres grupos en la Cámara, teniendo en cuenta que el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, sigue en puesto.