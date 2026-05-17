Día das Letras Galegas
O galego inunda Santiago nun 17 de maio de reivindicación e festa

Milleiros de persoas denuncian a situación da lingua nunha mobilización multitudinaria

Belén Teiga

O galego enche este domingo as rúas dun Santiago de Compostela no que se mestura o ambiente reivindicativo do 17 de maio, Día das Letras Galegas, e o pouso das festas da Ascensión. Nunha mañá na que as nubes e o sol intercalanse no ceo, milleiros de persoas chegadas de todos os recunchos do territorio tomaron a Alameda para defender o futuro da lingua.

Ao son de gaitas e pandeiretas e entre berros de "agora e sempre queremos galego" e "a Galiza en galego", os cidadáns presentes foron protagonistas nunha manifestación na que se deixaron ver políticos, activistas e outros persoeiros da cultura galega. As pancartas en defensa do idioma convertíronse nun elemento máis da paisaxe da capital galega que vive estes días as súas festas.

"Chegamos a este día as máis de 400 entidades sociais que elaboraron o protocolo Lingua Vital cos deberes feitos. Somos a alternativa para reverter a situación de emerxencia lingüística. Pola contra, temos un Goberno da Xunta que se mantén no anuncio permanente e o único que vemos son accións regresivas contra o galego", sinalou o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, antes de que dera comezo a mobilización que percorreu as rúas do Ensanche para rematar na Praza da Quintana.

Tamén entre os presentes, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quen sacou peito "por unha lingua propia" nun día no que a cidadanía expresa "que ama o galego". "Levamos 17 anos de derribo do PP contra a lingua que nos une", exclamou, ao tempo que sinalou que "quere enmascaralo baixo ese paraugas do plurilingüismo que é un timo".

Cambios en el Parlamento de Galicia: Raquel Arias, nueva vicepresidenta en sustitución de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia

Escritores novos que escollen o galego como territorio literario

Los problemas de salud mental disparan las discapacidades en Galicia: ya son un 40 por ciento más en seis años

El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias: «Al Noroeste se le oye porque alza la voz; ahora creo que se le empieza a escuchar»

La financiación del Noroeste

