Día das Letras Galegas
O galego inunda Santiago nun 17 de maio de reivindicación e festa
Milleiros de persoas denuncian a situación da lingua nunha mobilización multitudinaria
O galego enche este domingo as rúas dun Santiago de Compostela no que se mestura o ambiente reivindicativo do 17 de maio, Día das Letras Galegas, e o pouso das festas da Ascensión. Nunha mañá na que as nubes e o sol intercalanse no ceo, milleiros de persoas chegadas de todos os recunchos do territorio tomaron a Alameda para defender o futuro da lingua.
Ao son de gaitas e pandeiretas e entre berros de "agora e sempre queremos galego" e "a Galiza en galego", os cidadáns presentes foron protagonistas nunha manifestación na que se deixaron ver políticos, activistas e outros persoeiros da cultura galega. As pancartas en defensa do idioma convertíronse nun elemento máis da paisaxe da capital galega que vive estes días as súas festas.
"Chegamos a este día as máis de 400 entidades sociais que elaboraron o protocolo Lingua Vital cos deberes feitos. Somos a alternativa para reverter a situación de emerxencia lingüística. Pola contra, temos un Goberno da Xunta que se mantén no anuncio permanente e o único que vemos son accións regresivas contra o galego", sinalou o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, antes de que dera comezo a mobilización que percorreu as rúas do Ensanche para rematar na Praza da Quintana.
Tamén entre os presentes, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quen sacou peito "por unha lingua propia" nun día no que a cidadanía expresa "que ama o galego". "Levamos 17 anos de derribo do PP contra a lingua que nos une", exclamou, ao tempo que sinalou que "quere enmascaralo baixo ese paraugas do plurilingüismo que é un timo".
