Los médicos paran de nuevo en su cuarta huelga del año por la falta de avances con Sanidad

Médicos de toda España están llamados a su cuarta huelga semanal del año ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad, que acusa a los sindicatos convocantes de alinearse con la derecha para perpetuar el conflicto en busca de fines distintos a los de mejorar las condiciones del colectivo.

El nuevo paro de batas blancas llega sin apenas novedades respecto al anterior, celebrado la última semana de abril, con el conflicto en punto muerto y la exigencia por parte del comité de huelga de que intervenga para resolverlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, petición a la que se sumaron PP y PNV.

Desde Sanidad, su titular, Mónica García, defiende que el estatuto marco que critican los médicos mejora sus condiciones, por ejemplo, reduciendo las guardias de 24 a 17 horas, con días de libranza antes y después, o estableciendo jornadas máximas semanales de 45 horas frente a las 48 que marca la legislación europea.

Es lo que consta en el acuerdo que cerró tras más de tres años de negociación con los sindicatos de la mesa del ámbito del estatuto marco -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde-, organizaciones que comparten que la gran mayoría de reivindicaciones médicas está ya en ese documento. Otras, como el precio de las guardias, la jornada de 35 horas o la jubilación, o no son competencia del Ministerio o no tienen cabida en una ley como el estatuto marco.

Sin embargo, los sindicatos del comité de huelga -Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)- insisten en exigir un estatuto propio, exigencia que por ahora sólo ha secundado Vox, y en abrir una vía de negociación exclusiva con el Ministerio al margen de las organizaciones de la mesa.

En el caso gallego, la participacion de los dos sindicatos de médicos será dispar. Por un lado, tras haber alcanzado un acuerdo con la Consellería de Sanidade a principios de mes, O'MEGA ha optado por no participar en el paro, pero sí ha convocado concentraciones, de lunes a viernes, en diversos hospitales de la comunidad. Por su parte, el Sindicato de Médicos de Galicia (SIMEGA) ha apelado a "todos los médicos, facultativos y MIR del SERGAS" a participar activamente en la cuarta semana de la huelga indefinida, con exigencias tanto para el Gobierno central (relativas a un Estatuto propio y una Mesa de Negociación específica para la profesión médica) y para la Xunta (como la actualización del acuerdo de urgencias hospitalarias del año 2007, para adaptarlo a la realidad actual en materia de jornada laboral, retribuciones y condiciones de trabajo, entre otras).