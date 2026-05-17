Previsión
Un frente cálido devolverá el buen tiempo a Galicia a partir del miércoles con temperaturas que rozarán los 30 grados
Los cielos se cubrirán progresivamente este lunes con precipitaciones moderadas en la franja atlántica, mientras que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios
R.S.
Tras una semana de tiempo revuelto con temperaturas más bajas de lo habitual y lluvias, un frente cálido hará subir de nuevo los termómetros. Se empezará a notar desde este lunes, aunque con el transcurso del día los cielos se irán cubriendo y las precipitaciones se extenderán por toda la comunidad, siendo de intensidad moderada en la franja atlántica. Y a partir del miércoles el sol volverá a reinar en la comunidad con temperaturas que rozarán los 30 grados en Lugo y Ourense.
Galicia estrenará la semana bajo la influencia de la circulación de vientos del suroeste, que traerá este lunes el paso de un frente cálido durante la segunda mitad del día. La jornada comenzará todavía con tiempo relativamente tranquilo, aunque con nieblas en comarcas del interior y nubes de tipo medio y alto en buena parte de la comunidad, más abundantes ya desde primera hora en la mitad oeste.
Según la previsión de MeteoGalicia, el panorama irá cambiando con el avance del día. Los cielos tenderán a cubrirse de forma progresiva y las lluvias acabarán extendiéndose por toda Galicia durante la tarde. Las precipitaciones serán más intensas en la fachada atlántica, donde podrán alcanzar intensidad moderada.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Solo en A Mariña se prevén ligeros ascensos en los valores diurnos.
Temperaturas por ciudades
Por ciudades, Ourense alcanzará la temperatura más alta, con 21 grados de máxima, seguida de A Coruña, donde se esperan hasta 20 grados. En Lugo los termómetros oscilarán entre los 5 y los 19 grados; en Vigo, entre 8 y 18; en Ferrol, entre 8 y 18; en Santiago, entre 6 y 16; y en Pontevedra, entre 7 y 17 grados.
Será a partir del miércoles cuando los cielos se vuelvan a despejar. Galicia recuperará la influencia de las altas presiones. Así, habrá nieblas y nubes bajas en comarcas del interior, que se irán disipando con el avance del día y dejarán los cielos poco nubosos o despejados en general. Las temperaturas mínimas no registrarán muchos cambios y los valores máximos experimentarán un ascenso moderado, que será notable en la mitad sur de la comunidad.
En Ourense las máximas se situarán en 19 grados y en Lugo, en 27. Pontevedra y Santiago llegarán a los 26 grados. En Ferrol la previsión es de 24 y en A Coruña, de 21.
Para finales de la próxima semana seguirán predominando las altas presiones, con baja probabilidad de lluvia, aunque irá aumentando de cara al fin de semana y será de carácter tormentoso. Las temperaturas subirán, con valores altos para la época del año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- Qué mira un tribunal en una oposición de Educación: errores habituales y claves para defender la programación
- ¿Quién se queda con el piso de la vecina en Galicia? La Xunta investiga más de 560 herencias sin testamento en cinco años
- La Xunta concederá 690 ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros de viviendas particulares
- El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad
- Educación abre el 19 de mayo el plazo para pedir las ayudas para alumnado con necesidades de apoyo educativo: quién puede pedirlas y cuánto se cobra