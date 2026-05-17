Un frente cálido devolverá el buen tiempo a Galicia a partir del miércoles con temperaturas que rozarán los 30 grados

Tras una semana de tiempo revuelto con temperaturas más bajas de lo habitual y lluvias, un frente cálido hará subir de nuevo los termómetros. Se empezará a notar desde este lunes, aunque con el transcurso del día los cielos se irán cubriendo y las precipitaciones se extenderán por toda la comunidad, siendo de intensidad moderada en la franja atlántica. Y a partir del miércoles el sol volverá a reinar en la comunidad con temperaturas que rozarán los 30 grados en Lugo y Ourense.

Galicia estrenará la semana bajo la influencia de la circulación de vientos del suroeste, que traerá este lunes el paso de un frente cálido durante la segunda mitad del día. La jornada comenzará todavía con tiempo relativamente tranquilo, aunque con nieblas en comarcas del interior y nubes de tipo medio y alto en buena parte de la comunidad, más abundantes ya desde primera hora en la mitad oeste.

Según la previsión de MeteoGalicia, el panorama irá cambiando con el avance del día. Los cielos tenderán a cubrirse de forma progresiva y las lluvias acabarán extendiéndose por toda Galicia durante la tarde. Las precipitaciones serán más intensas en la fachada atlántica, donde podrán alcanzar intensidad moderada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Solo en A Mariña se prevén ligeros ascensos en los valores diurnos.

Temperaturas por ciudades

Por ciudades, Ourense alcanzará la temperatura más alta, con 21 grados de máxima, seguida de A Coruña, donde se esperan hasta 20 grados. En Lugo los termómetros oscilarán entre los 5 y los 19 grados; en Vigo, entre 8 y 18; en Ferrol, entre 8 y 18; en Santiago, entre 6 y 16; y en Pontevedra, entre 7 y 17 grados.

Será a partir del miércoles cuando los cielos se vuelvan a despejar. Galicia recuperará la influencia de las altas presiones. Así, habrá nieblas y nubes bajas en comarcas del interior, que se irán disipando con el avance del día y dejarán los cielos poco nubosos o despejados en general. Las temperaturas mínimas no registrarán muchos cambios y los valores máximos experimentarán un ascenso moderado, que será notable en la mitad sur de la comunidad.

En Ourense las máximas se situarán en 19 grados y en Lugo, en 27. Pontevedra y Santiago llegarán a los 26 grados. En Ferrol la previsión es de 24 y en A Coruña, de 21.

Para finales de la próxima semana seguirán predominando las altas presiones, con baja probabilidad de lluvia, aunque irá aumentando de cara al fin de semana y será de carácter tormentoso. Las temperaturas subirán, con valores altos para la época del año.