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Nuevos perfiles

La discapacidad no tiene edad: se multiplican por cinco las solicitudes de niños con trastornos del neurodesarrollo

Los casos de menores con autismo, dificultades del lenguaje o déficit de atención e hiperactividad son cada vez más frecuentes en los servicios de valoración

Un niño con autismo.

Un niño con autismo. / Ferrán Nadeu

Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

La discapacidad y la dependencia suelen ir parejas y se asocian en muchos casos al envejecimiento. Pero hay otro perfil claramente en expansión: el de niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo, según el informe del Ministerio de Derechos Sociales sobre prevalencia de la discapacidad. En Galicia, la Xunta advierte que el volumen de peticiones que tramita por parte de menores para que se les reconozca la discapacidad se ha multiplicado por cinco en los últimos diez años.

Es una situación de la que alertan también los propios trabajadores de los equipos de valoración: cada vez hay más casos. Y no solo ocurre en Galicia. En varias comunidades se menciona de forma específica el aumento de solicitudes relacionadas con el trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del lenguaje u otras dificultades del desarrollo.

Según recoge el informe de Derechos Sociales, esta situación puede deberse a los nuevos baremos establecidos por el Gobierno, que animaron a que estos colectivos solicitasen de forma masiva la discapacidad, mientras que, por otro lado, hay autonomías que apuntan a que hay «cada vez una mayor tendencia a etiquetar o a buscar reconocimiento administrativo ante dificultades de cierta intensidad».

El Ministerio de Derechos Sociales advierte que la demanda se está transformando y se están incorporando perfiles infantiles y adolescentes, especialmente ligados al neurodesarrollo, «lo que contribuye a ampliar y complejizar la fotografía actual de la discapacidad».

Menores con discapacidad

En Galicia el pasado año, según los datos del Gobierno, el 11 por ciento de las solicitudes presentadas se correspondió con menores de edad: fueron 7.100 los niños y adolescentes que solicitaron este reconocimiento.

En términos generales, según recoge el informe de Derechos Sociales, la evolución percibida por los profesionales durante la última década no apunta tanto a la sustitución de unos perfiles por otros como a una ampliación del espectro de situaciones que llegan a valoración. Esta extensión refuerza la idea de que la discapacidad actualmente valorada en España «es más heterogénea que en etapas previas y que los centros de valoración están atendiendo una demanda crecientemente diversa en edad, complejidad funcional, condiciones de salud y motivaciones para solicitar el reconocimiento».

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Ante esta situación, el Ministerio recopila en su informe una serie de recomendaciones, que derivan de las propuestas expresadas por las personas responsables de los centros, de las limitaciones observadas por el equipo investigador durante el proceso de recogida de información y de las fortalezas identificadas en la colaboración con los territorios participantes. Entre ellas, están aumentar las plantillas para la valoración de la discapacidad, revisar tiempos, agendas y cargas de trabajo, extender mecanismos de cribado o triaje previo o reforzar los criterios de priorización, entre otras.

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