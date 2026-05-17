Clases para combatir los incendios: un millar de profesionales participarán en 14 cursos impartidos por Medio Rural

La Consellería do Medio Rural ha ampliado la formación continua del personal de prevención y defensa contra incendios forestales en Galicia con un total de 14 cursos durante el segundo trimestre de 2026. Las acciones, integradas en el Plan de Formación del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de la Xunta, sumarán 40 ediciones y contarán con la participación de más de un millar de profesionales.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó esta semana el Centro Integral de Loita contra o Lume (CILL) de Toén, en Ourense, donde se están impartiendo actualmente dos de las nuevas acciones formativas incorporadas a la programación inicial. Estuvo acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco y subrayó que la actualización permanente del personal del dispositivo gallego constituye una prioridad para la Xunta en la lucha frente al fuego.

Los dos cursos añadidos se desarrollan en las instalaciones del Centro de Loita contra o Lume de Toén y están dirigidos a perfiles clave del operativo. Uno de ellos se centra en la mejora de la eficiencia operativa de los bomberos forestales, mientras que el otro aborda la actualización de procedimientos y conocimientos técnicos para directores de extinción.

Bomberos y directores técnicos

La formación para bomberos forestales combina una fase de teleformación con una jornada presencial de carácter práctico en Toén. Su objetivo es reforzar la coordinación, actualizar conocimientos y mejorar los procedimientos de trabajo para incrementar tanto la eficacia como la seguridad en las intervenciones. Entre los contenidos figuran los índices de riesgo de incendio, la tipología de combustibles, las operaciones de extinción en la interfaz urbano-forestal, el factor humano en las emergencias y los fuegos con comportamientos extremos.

De forma paralela, el curso destinado a directores técnicos de extinción busca dotar a los participantes de herramientas actualizadas para el desempeño de sus funciones, especialmente en ámbitos como el análisis y la planificación de la extinción, la seguridad, las comunicaciones y la coordinación operativa.

La programación de Medio Rural para este trimestre incluye además acciones sobre investigación de incendios, manejo de maquinaria, utilización de datos e imágenes de satélite aplicados a la extinción, gestión emocional y autocuidado en emergencias, análisis de fuegos, operaciones avanzadas para jefes de brigada, coordinación de medios aéreos, brigadas helitransportadas y motobombas.

Todo este programa se enmarca en el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, el Pladiga 2026. Según los datos de la Consellería, durante 2025 se desarrollaron 25 cursos distribuidos en cerca de 250 ediciones, con la participación de casi 5.900 profesionales del dispositivo gallego.