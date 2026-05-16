El Sergas impulsa la cirugía menor en Atención Primaria: los centros de salud practicaron casi 27.000 intervenciones en 2025

En los centros de salud también se opera: en 2025 se realizaron 26.739 cirugías menores. Consisten sobre todo en extirpar verrugas, extraer pequeños bultos de grasa, eliminar bolsas de pus generadas tras una infección o bien retirar uñas encarnadas. El Sergas puso en marcha en abril del pasado año un plan para impulsar este tipo de operaciones en Primaria, lo que permitió elevar un 12 por ciento las intervenciones realizadas en ambulatorios.

Así, a pesar de la enorme presión que sufre la Atención Primaria con una demanda sanitaria en aumento, déficit de médicos y una creciente espera para conseguir cita con el médico, los centros de salud están consiguiendo practicar cada vez más cirugías menores en sus instalaciones. Esto evita derivar a más pacientes a los hospitales.

Aunque los ambulatorios ya venían realizando estas pequeñas intervenciones, el pasado año la Consellería de Sanidade decidió ampliarlas. Para ello se destinó un presupuesto de 1,7 millones de euros, que fue empleado para dotar a los centros de salud del material necesario como lámparas rodantes de luz fría o bisturís eléctricos. Además, se formó al personal sanitario para practicar suturas, técnicas de anestesia local, procedimientos de cirugía menor o identificación de instrumental quirúrgico.

El objetivo era ampliar la capacidad de los ambulatorios para realizar procedimientos quirúrgicos sencillos y de corta duración, bajo anestesia local que no suelen tener complicaciones posoperatorias esperables. «Así se reduce de forma significativa la necesidad de derivación a los hospitales y se facilita a la ciudadanía el tratamiento de dichas afecciones con menores desplazamientos», explica la Consellería de Sanidade.

Tipos de intervenciones

Las cirugías que se practican en ambulatorios van desde infecciones de la piel —furúnculos, molusco contagioso, verrugas o papilomas—; afecciones de las uñas —uñeros y paroniquias o panadizos—; lesiones traumáticas —heridas cutáneas y heridas abiertas sin complicación, hematoma subungueal, onicocriptosis y otras heridas no especificadas—; reacciones a cuerpos extraños —granuloma por cuerpo extraño—; y quistes —quiste epidérmico y quiste tricolémico—.

En todo caso, según el Sergas, entre las intervenciones más frecuentes están las queratosis seborreicas, que son pequeñas lesiones o «verruguitas» benignas que aparecen en la piel, sobre todo con la edad. Suelen ser de color marrón, negro o amarillento y pueden parecer pegadas a la piel. También es habitual operar lipomas —bultos blandos de grasa que crecen bajo la piel—; verrugas; abscesos cutáneos —acumulaciones de pus bajo la piel causadas normalmente por una infección—; y uñas encarnadas, cuando se clavan en la piel.

Estas cirugías menores se practican ya en la totalidad de los servicios de Primaria y gracias al impulso del Sergas en 2025 se realizaron casi 3.000 más que en 2024.

Distribución

Por áreas sanitarias, donde se practicaron más cirugías menores fue en el área de A Coruña y Cee con 7.191. En Vigo los centros de salud realizaron 5.719 el pasado año. En Santiago y Barbanza fueron 3.712; en Lugo, Mariña y Monforte de Lemos, 2.976; en el área de Pontevedra y O Salnés, 2.686; en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 2.418; y en Ferrol, 2.037.

Cuando el pasado año se presentó el plan del Sergas para potenciar las cirugías menores, los médicos de Primaria habían mostrado su enfado. La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) advirtió que los facultativos de los centros de salud llevaban ya veinte años practicando este tipo de intervenciones.

Sin embargo, desde el Sergas aclararon que no se hacían en todos los centros. Y ahora sí se practican en la totalidad de los servicios de Atención Primaria. Eso sí, los menores de 16 años quedan excluidos de estas cirugías menores.