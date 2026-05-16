Galicia lidera el acogimiento especializado con dedicación exclusiva, con más familias que el resto de España junta: «Se trata de adaptar los recursos a los niños, y no los niños a los recursos»

Galicia se ha convertido en el referente nacional del Acogimiento Familiar Especializado con Dedicación Exclusiva. Con 17 familias acogedoras y 24 menores atendidos, la comunidad gallega supera al resto del país junto: Madrid tiene cuatro familias, Castilla-La Mancha ocho y Cantabria dos, un total de 14. Y eso que Galicia aún tiene margen: el programa tiene capacidad para 20 familias y 30 niños.

Así lo explica María Jesús González Lorenzo, coordinadora del programa en Galicia y Cantabria. El objetivo fue desde el principio diversificar las opciones dentro de los recursos de protección a la infancia, con un modelo que describe como «más inclusivo y más flexible». Su filosofía la resume en una frase: «Se trata de adaptar los recursos de protección a los niños, y no los niños a los recursos».

El programa nació como proyecto piloto entre 2022 y 2024, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales a través de fondos europeos NextGenerationEU, y se desarrolló en cuatro comunidades autónomas: Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Cantabria. Al terminar, cada una eligió su propia fórmula de continuidad.

Galicia fue más allá: antes incluso de que concluyera el piloto, la Xunta tomó la iniciativa de poner en marcha un programa propio mediante un concierto social con Aldeas Infantiles SOS, asegurando su continuidad desde el principio. Se trata de algo fundamental, por que el de estos pequeños no es un camino sencillo. «Son acogimientos complejos. Son niños que sufren adversidades tempranas, de desatención grave, abusos, experiencias de apego malas o fallidas... y lo que necesitan son apoyos estables, para crecer de forma saludable», señala González.

«Estos niños necesitan ser vistos y un contexto seguro», continúa, y con este programa, mucho más personalizado e individualizado acorde a las necesidades de cada uno, lo consiguen. En todo caso, lejos de idealizar el proceso, reconoce que hay que dedicarle mucho interés. «A parte de mucho entusiasmo se necesita mucha motivación y ser muy generoso, muy valiente, tener ese compromiso social», explica.

Con casos de éxito a sus espaldas, otras comunidades ya han mostrado interés en el programa, y desde Aldeas Infantiles no descartan que el modelo se vaya extendiendo poco a poco por el resto del país.