Galicia cuenta con 251 empresas preparadas para impulsar la construcción industrializada

La construcción industrializada no se plantea solo como una alternativa más económica a la tradicional, sino como una más sostenible y eficaz. Y es precisamente en este contexto en el que la Xunta ha declarado a este sector como estratégico en la comunidad, proponiéndose modernizarlo e impulsarlo para hacer de él un referente. En línea con este objetivo, este viernes se ha presentado el mapa de capacidades del sector, que revela un ecosistema robusto, compuesto por más de 250 empresas, de las que casi el 80% se concentran en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

La presentación corrió a cargo del gerente del Clúster da Construcción de Galicia, Pablo Vázquez, quien puso en valor la especialización y experiencia de las empresas gallegas del sector. Son, señaló, 251 las empresas que conforman este ecosistema: 121 en A Coruña, 75 en Pontevedra, 31 en Lugo y 24 en Ourense.

Pertenecen, a su vez, a distintos ámbitos, como la madera estructural (15), el metal (26), las que se dedican a prefabricados (20) o las que hacen construcciones modulares (23). A estas, además, hay que sumar oficinas técnicas, empresas de construcción, de componentes y de logística y transporte.

El objetivo último es identificar las herramientas necesarias para seguir impulsando este sector en Galicia, donde ya empieza a asentarse. La construcción industrializada permite reducir plazos, mejorar la calidad y hacer más eficiente el proceso constructivo. También contribuye a disminuir residuos, optimizar recursos y reducir parte de la incertidumbre asociada a la obra tradicional, en un momento marcado por el encarecimiento de los costes y la falta de mano de obra.

La Xunta vincula esta apuesta con su estrategia de impulso de la vivienda protegida y con la necesidad de acelerar los plazos de construcción. En una legislatura en la que el Gobierno gallego se ha comprometido a ampliar el parque público y a desarrollar suelo para levantar 20.000 viviendas protegidas mediante colaboración público-privada, la industrialización aparece como una herramienta complementaria a las ayudas a promotores, la movilización de suelo y la actualización de precios máximos.

El mapa presentado este viernes forma parte del plan de acción para el impulso de la construcción industrializada en Galicia, desarrollado en colaboración con el Clúster da Construción. Este plan prevé no solo identificar las capacidades existentes, sino también elaborar guías técnicas y propuestas para fomentar este modelo en toda la cadena de valor, desde el diseño y la fabricación hasta la ejecución de las promociones.