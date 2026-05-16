El crucero 'Ambition' atraca en el Puerto de A Coruña: autorizado el desembarque de la mayoría del pasaje

El crucero Ambition, que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, ya se encuentra en el Puerto de A Coruña.

Con unos minutos de adelanto sobre la hora prevista, las 9.30 horas, el barco ha llegado procedente de la ciudad francesa de Burdeos y se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora en la que partirá hacia Gijón. El trasatlántico ha hecho entrada en A Coruña en una mañana de mucha niebla y llovizna.

A las 10.20 horas cuatro agentes del Ministerio de Sanidad, del departamento de Sanidad Exterior, accedieron interior del trasatlántico para determinar si el pasaje podía visitar A Coruña. Las cuatro mujeres entraron en el barco con mochilas y un maletín azul.

Según explica la Delegación del Gobierno en un comunicado difundido a los medios, tras aproximadamente una hora de inspección y después de analizar la situación del pasaje y de la tripulación, Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes.

Sin embargo, 21 personas con gastroenteritis común permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

Tras la autorización, cientos de personas bajaban del barco con dirección al centro de A Coruña o también a las decenas de autobuses que les esperaban en el propio muelle para iniciar alguna de las excursiones contratadas.

Escala no prevista

Ante esta escala, la Delegación del Gobierno mantuvo en la tarde de este viernes una reunión de coordinación en la que se han reunido con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Concello, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como la consignataria del buque y responsables de la Terminal de Cruceros para acordar la llegada del barco, al tratarse de una escala no prevista inicialmente.

En la tarde de este viernes había 30 casos activos de gastroenteritis común de un total de alrededor de 1.700 personas que están en el crucero, entre pasaje y tripulación. Esta mañana la cifra ha bajado en nueve personas. En un primer momento, las autoridades francesas habían reportado que había alrededor de 80 personas con síntomas.

Gus de la Paz

Cumplen los requisitos

Tras la reunión de coordinación han asegurado que la entrada en aguas españolas ha sido autorizada por Capitanía Marítima al cumplir el barco con todos los requisitos establecidos.

Tal y como destaca la Delegación del Gobierno, esta escala es posterior a la efectuada en Burdeos, donde finalmente también fue autorizado el desembarque del pasaje sin que se registrasen incidencias.

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"Desde la Delegación del Gobierno, y el resto de administraciones, trasladamos un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población", explicaban en un comunicado difundido a los medios en la tarde de este viernes.