La cifra de alumnado migrante con apoyos específicos se multiplica por diez en Galicia

La Consellería de Educación suele presumir de que los colegios e institutos gallegos son los más inclusivos de todo el Estado: en las aulas ordinarias, Galicia acoge al 94 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales, un colectivo variado en el que se incluyen los escolares con algún tipo de discapacidad física o intelectual y los que tienen trastornos graves del desarrollo, de conducta y de personalidad. En la actualidad son casi 20.000.

Pero no son los únicos que, dentro del sistema ordinario, reciben una atención educativa diferente a la convencional después de ser evaluados por los servicios de orientación. A ellos se suman niños y adolescentes que precisan un refuerzo por necesidades específicas de aprendizaje, por haberse incorporado tarde al sistema educativo español o por condiciones personales o de historia escolar, además del alumnado con altas capacidades. Estos colectivos están conformados por otros 54.000 alumnos.

Es decir, en las aulas gallegas en torno a 74.000 matriculados reúnen condiciones específicas para recibir un refuerzo o una planificación diferenciada, una cifra que supone casi un 60 por ciento más que el mismo dato que maneja el Ministerio de Educación para el curso 2014-2015, una década antes.

El doble reto del alumnado migrante

Uno de los grupos que más ha notado el incremento es el de alumnado que llega a las escuelas gallegas procedente de otros países y que puede acusar un «desfase curricular» al que todavía puede sumarse otra dificultad: el desconocimiento de las lenguas, castellano y gallego, en las que se desarrolla el proceso de aprendizaje. La cifra de los matriculados que reciben apoyos específicos rozaba los 800 en 2014-2015 y en 2024-2025 ya supera los 7.100. En ese espectacular incremento puede influir que casi seis de cada diez extranjeros que residen ahora en Galicia llegaron a la comunidad en el último lustro.

Una de las demandas más reiteradas desde la comunidad educativa —familias y docentes— a la Consellería de Educación es la dotación de más recursos humanos para la atención a la diversidad. Esta misma semana ante el Parlamento el conselleiro de Educación manifestaba el «compromiso» de su departamento de dotar a los centros de más personal en Infantil y de Primaria y de incrementar el personal especialista y los orientadores en los cursos de Secundaria.