Descargan placas con amianto en una parcela municipal de Castro de Rei y se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros
El Concello alertó de las descargas realizadas por un camión ocupado por al menos tres personas
Las cámaras municipales permitieron identificar el vehículo que arrojó los residuos peligrosos
RAC
La Guardia Civil investiga un vertido ilegal de residuos peligrosos en una parcela de propiedad municipal situada en el polígono industrial de Castro Riberas de Lea, en el municipio lucense de Castro de Rei. El material abandonado eran placas de uralita antigua, que supuestamente contienen amianto o asbesto, sustancias catalogadas como cancerígenas y cuya manipulación exige un tratamiento específico por parte de empresas autorizadas.
La actuación policial se inició después de que representantes de la administración local presentasen una denuncia. Según informó el Concello de Castro de Rei, un camión ocupado por al menos tres personas habría realizado hasta en dos ocasiones descargas de placas de uralita en la citada parcela municipal.
Los agentes comprobaron posteriormente que el material depositado era supuestamente uralita antigua con amianto o asbesto. Este tipo de residuos están sometidos a una normativa específica por su peligrosidad, ya que no pueden ser manipulados, transportados ni eliminados sin las correspondientes medidas de seguridad.
En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil revisó las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento en el polígono industrial, que graban durante las 24 horas del día. Ese visionado permitió identificar el camión que presuntamente realizó las descargas.
Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil formuló dos denuncias administrativas por supuestas infracciones de la Lei de residuos e solos contaminados de Galicia. Esta normativa contempla sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros en casos relacionados con el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos.
Los residuos fueron retirados posteriormente y trasladados por una empresa autorizada para su correcta gestión y tratamiento.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad
- La Xunta aprueba 1.259 plazas de empleo público: guía para saber qué se oferta, cuándo se convocará y cómo será el proceso
- Qué mira un tribunal en una oposición de Educación: errores habituales y claves para defender la programación
- La Xunta concederá 690 ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros de viviendas particulares
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- Educación abre el 19 de mayo el plazo para pedir las ayudas para alumnado con necesidades de apoyo educativo: quién puede pedirlas y cuánto se cobra