El PSdeG cree que la Xunta «recoge cable» con su plan de control a las bajas laborales
El portavoz socialista Julio Torrado interpreta el anuncio de contratación de más inspectores como una rectificación del Gobierno gallego, pues se recurrirá a profesionales sanitarios para revisar las incapacidades y no a mutuas
R.S.
El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado, cree que la Xunta «recoge cable» respecto al plan de control de las bajas laborales al anunciar la contratación de más inspectores en esta materia.
Torrado se refirió así a las declaraciones del conselleiro de Empleo, José González, que ayer avanzó que la Xunta reforzará la inspección sanitaria del Sergas para evitar situaciones como la detectada en la Seguridad Social.
Para el socialista esta decisión evidencia que el Gobierno gallego «empieza a corregirse» si blinda que sean los profesionales sanitarios los que gestionen las bajas y no otorga más poder a las mutuas, como se había deslizado en un principio.
«Es una recogida de cable enorme. Se está corrigiendo lo que dijo el propio (Alfonso) Rueda», señaló el dirigente del PSdeG.
Un anuncio de Emprego
Con todo, Torrado ha ironizado con que «la única buena mejora» de este plan la haya anunciado el titular de Empleo y no el de Sanidad pese a que la contratación competa a personal sanitario.
Además, el diputado del PSdeG señaló que con esta incorporación de inspectores también se evidencia que en la Xunta «están asumiendo que hay problema de bajas porque el sistema no funciona» y que necesita que el sistema sea más ágil y con menos listas de espera
Así las cosas, puso el foco en que la Xunta decida abordar esta problemática «no porque sea un problema para la ciudadanía sino porque es un problema para las empresas».
Una percepción que no comparten desde las filas socialistas que entienden que «no puede ser que el debate gire sobre presunción de fraude de los trabajadores».
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