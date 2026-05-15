prueba programada

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  3. Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
  4. El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad
  5. La Xunta aprueba 1.259 plazas de empleo público: guía para saber qué se oferta, cuándo se convocará y cómo será el proceso
  6. Qué mira un tribunal en una oposición de Educación: errores habituales y claves para defender la programación
  7. Educación abre el 19 de mayo el plazo para pedir las ayudas para alumnado con necesidades de apoyo educativo: quién puede pedirlas y cuánto se cobra
  8. Francia retoma la «misión radiactiva» y tomará muestras de los barriles arrojados frente a Galicia; Bruselas vuelve a rechazar una investigación

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