Galicia, más cerca de una selectividad «común»: la Xunta actualiza la norma que regula las pruebas

Galicia no acaba de estar satisfecha con la versión actual de la prueba de acceso a la universidad (PAU). El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, aseguraba en una entrevista a este diario que los últimos «cambios» promovidos por el Ministerio de Universidades «van orientados a generar más desigualdad», mientras lamentaba que el Gobierno desoyera la petición de ciertas comunidades, entre ellas Galicia, de una prueba «común, lo más igualitaria posible».

Eso no impide que el Ejecutivo gallego dé pasos en esa dirección. Con esa intención precisamente la Xunta acaba de iniciar en el Portal de Transparencia la consulta pública previa para renovar la normativa que regula la organización de la selectividad en Galicia. Educación avanza que se hará mediante una nueva orden a través de la que se actualizará y adaptará la normativa autonómica, que data de 2011, al nuevo marco estatal y «se profundizará en los mecanismos de organización y coordinación», aseguran. De hecho, la idea detrás de esa revisión normativa, en palabras de la propia Administración educativa y tal como figura en un comunicado enviado este viernes, es «avanzar en un modelo de prueba común».

Hacia una mayor homogeneidad

«Paralelamente», explica al respecto el departamento dirigido por Román Rodríguez en un comunicado, «se trata de avanzar en la convergencia progresiva hacia un modelo de prueba común en toda España para favorecer la objetividad, la igualdad de oportunidades y la coherencia de los procedimientos, una necesidad que Galicia lidera tras muchos años de reclamaciones a nivel estatal debido a las diferencias en las pruebas en función del territorio».

En esta futura normativa, cuyos trámites arrancan con esta fase de consulta pública previa, se establece que los órganos de coordinación y organización de la PAU serán la comisión coordinadora y la comisión organizadora, ambos órganos colegiados en los que estarán representadas tanto las universidades como las autoridades educativas autonómicas. Asimismo, se determinan los tribunales calificadores y los grupos de trabajo para cada una de las materias —en torno a una cuarentena— que son objeto de examen.

Desde Educación resaltan que la estructura se concibe como un «refuerzo» de la coordinación institucional. En esa línea, se fijará un nuevo marco que regule las funciones «estratégicas y de coordinación general», por una parte, y las tareas «directamente vinculadas a la ejecución de la prueba», por otra. Ese marco es el que contribuirá a avanzar hacia un modelo de examen más homogéneo.

Nuevas comisiones

Según Educación, la propuesta incluye que la comisión coordinadora de la PAU esté adscrita a la Consellería. Entre sus labores, estará la organización general de la prueba, determinando los «criterios generales», aprobando los grupos de trabajo y los tribunales calificadores, estableciendo los criterios para elaborar, evaluar y calificar los ejercicios o las guía de corrección y la fijación y publicación de cuándo se harán los test. Formarán parte de esa comisión las personas titulares de la Dirección Xeral competente en materia de ordenación de la etapa de Bachillerato, de la Secretaría Xeral de Universidades, de la Subdirección Xeral de la Inspección Educativa y de los servicios de Evaluación, Ordenación y Orientación, así como por los delegados de las tres universidades públicas gallegas, que ahora conforman la estructura de la CiUG, que se encarga en la actualidad de todos los procesos vinculados al examen y a la admisión.

En lo relativo a la segunda comisión, la organizadora, su cometido será organizar y coordinar universidades y centros educativos, designar comisiones delegadas o publicar a principios de cada curso los modelos de ejercicio y cómo serán evaluados, además de ocuparse de la revisar las pruebas y de las reclamaciones cuando las haya.