Médicos y enfermeras chocan por una campaña sobre diagnóstico y desinformación sanitaria

La campaña «Pregunta a tu enfermera», lanzada por la Organización Colegial de Enfermería el pasado 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, buscaba reivindicar a las 355.000 enfermeras y enfermeros de España como referentes sanitarios ante dudas de salud, frente a bulos, búsquedas aleatorias en internet, automedicación o consejos sin cualificación. En ese contexto de reivindicación profesional se ha situado ahora la polémica abierta en Pontevedra por la campaña del Colegio Oficial de Médicos, difundida bajo el mensaje «Todos opinan. Tu médic@ diagnostica» y el lema «Confía en la ciencia. Confía en tu médic@».

El punto que ha encendido el conflicto es la inclusión de la frase «me lo dijo mi enfermera», colocada junto a referencias como la inteligencia artificial, las redes sociales, los vídeos de internet o los consejos de allegados. Aunque el Colegio de Médicos de Pontevedra sostiene que se trataba de un comentario anónimo dentro de una cadena de mensajes informales, el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COEPO) lo ha interpretado como una equiparación del criterio enfermero con fuentes no profesionales. La controversia, amplificada en redes sociales y ya extendida al ámbito sindical, ha reabierto el debate sobre cómo delimitar y comunicar las competencias de médicos y enfermeras sin erosionar la confianza de los pacientes ni el reconocimiento entre profesiones sanitarias.

El COEPO interpreta que la campaña médica actual en Galicia coloca a las enfermeras al mismo nivel que fuentes no profesionales. En una nota de prensa, el colegio pontevedrés reclama al de Médicos una rectificación y pide el cese de manifestaciones que, a su juicio, cuestionen las competencias enfermeras. La entidad sostiene que la enfermería desarrolla funciones asistenciales, preventivas, educativas y de seguimiento clínico amparadas por la legislación vigente y resume su posición con una frase: «La Enfermería no opina, hace su trabajo».

A esa crítica se ha sumado SATSE Pontevedra, que ha elevado el tono de la respuesta sindical. En un texto firmado por su secretaria provincial, Mª Emma Rodríguez Corte, el sindicato califica la publicidad de «vergonzosa», «egocentrista» y «minusvalorante», y exige una disculpa pública.

El sindicato introduce, no obstante, un matiz relevante: subraya que la campaña «no representa ni de lejos al colectivo médico», del que dice que en el día a día muestra apoyo y respeto hacia las enfermeras en consultas de atención primaria, boxes de urgencias o plantas hospitalarias. La crítica de SATSE se dirige, por tanto, al Colegio de Médicos de Pontevedra, no al conjunto de facultativos.

Un comentario anónimo, no «una afirmación profesional»

El Colegio de Médicos de Pontevedra, por su parte, rechaza que su intención fuese desacreditar a las enfermeras. En su comunicado de respuesta, explica que la campaña pretendía concienciar sobre los riesgos de tomar decisiones sanitarias a partir de internet, redes sociales, vídeos, inteligencia artificial o experiencias ajenas. Sobre la frase «me lo dijo mi enfermera», la institución médica sostiene que se presentaba como un comentario anónimo más dentro de una cadena de mensajes informales y no como una afirmación profesional realizada por una enfermera identificada. También afirma reconocer la competencia enfermera en el diagnóstico de cuidados, aunque insiste en que el diagnóstico de enfermedades corresponde al médico.

El debate no se limita a Pontevedra. En Cádiz, el Colegio de Médicos también cuestionó la campaña enfermera «Mejor, pregunta a tu enfermera» al considerar que, aplicada a síntomas como cefaleas o sospecha de diabetes, podía generar confusión sobre quién debe realizar la valoración clínica inicial. El Colegio de Enfermería gaditano respondió que no pretendía sustituir a ningún profesional, sino orientar a la ciudadanía frente a bulos y automedicación. Lo mismo ocurrió en Aragón, otra de las comunidades donde el Colegio Médico pidió la retirada de la campaña de enfermería.

Campaña de los colectivos de Enfermería a nivel estatal. / Fdv

En Galicia, los sindicatos CIG-Saúde y CCOO se han posicionado contra esa campaña del Colegio de Médicos de Pontevedra. CCOO la considera «ofensiva e irresponsable» por equiparar, según su interpretación, el criterio enfermero con informaciones sin rigor. La CIG también ha solicitado una rectificación pública y disculpas explícitas al colectivo enfermero.

Competencias profesionales

El trasfondo del conflicto está en la frontera entre competencias profesionales. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias atribuye a los médicos la indicación y realización de actividades dirigidas al diagnóstico, tratamiento, terapéutica, rehabilitación, enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención. La misma norma reconoce a los enfermeros la dirección, evaluación y prestación de cuidados orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades. Además, la ley subraya que la atención sanitaria integral debe basarse en la cooperación multidisciplinar y la continuidad asistencial.

La controversia deja al descubierto una tensión recurrente en el sistema sanitario: cómo visibilizar las competencias de cada profesión sin trasladar a la ciudadanía mensajes que puedan interpretarse como invasión de funciones o desautorización de otros colectivos. Para los médicos, el riesgo está en diluir la responsabilidad del diagnóstico clínico y provocar retrasos en la atención. Para las enfermeras, el peligro es minusvalorar una profesión universitaria que orienta, educa, detecta signos de alarma, realiza seguimiento y forma parte de la primera línea asistencial.

Pese al cruce de comunicados, ambos colegios apelan al respeto institucional y al trabajo conjunto. El Colegio de Enfermería de Pontevedra afirma que quiere mantener una relación basada en la colaboración entre profesiones sanitarias. El Colegio de Médicos asegura igualmente que lamenta que el mensaje haya podido interpretarse de forma distinta a la pretendida y reitera su voluntad de seguir trabajando desde el reconocimiento mutuo. El conflicto, de momento, evidencia la sensibilidad de un debate profesional que toca directamente la confianza de los pacientes.