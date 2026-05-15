Uno de cada seis adolescentes entre 14 y 15 años usa redes sociales de forma problemática en Galicia

«En España tenemos un problema real, actual, incontestable, de enganche a redes sociales» entre los adolescentes y en Galicia la cifra de afectados por ese fenómeno no es precisamente pequeña: entre el 15 y el 20 por ciento. Así de contundente se expresa Antonio Rial Boubeta, profesor de la Universidade de Santiago y especialista en la investigación de adicciones, en especial en población menor de edad.

Si los datos, extraídos de la encuesta más reciente del Plan Nacional sobre Drogas a estudiantes de 14 a 18 años, evidencian un «gran» problema en el colectivo, cuando se examina qué ocurre en el grupo más joven, la situación es incluso más delicada. El uso problemático de redes sociales —terminología que prefiere la OMS en lugar de «adicción»— afecta al 15,2% de los adolescentes gallegos de 14 y 15 años, casi uno de cada seis, lo que equivale a unos 7.500 menores.

Tal y como advierte Rial Boubeta, esas edades constituyen un momento «muy relevante» desde el punto de vista del «impacto emocional, del daño sobre la salud mental» que puede tener la exposición sistemática a este tipo de contenidos. De hecho, explica que precisamente ahí se produce un «punto de inflexión» en conductas problemáticas. En concreto, se «consolida la presencia de las pantallas», y, además, eso coincide con «un distanciamiento» por parte de las familias.

«Hablamos de 3º y 4º de ESO», comenta, cuando «todo el mundo tiene móvil y todo el mundo está en las redes sociales». «Por eso es el momento más peligroso y tenemos que estar más pendientes; es cuando más ayuda necesitan porque es el momento de mayor vulnerabilidad», insiste.

Seis horas o más conectados al día

No es el único dato que da pistas sobre el grado de dependencia de los adolescentes gallegos a servicios de mensajería, como WhatsApp, o plataformas de contenidos visuales y de entretenimiento, como TikTok, Instagram u otras. El Estudes revela que un 8,9% de los gallegos de 14 y 15 años se pasa «enredado» en esas plataformas sociales al menos seis horas al día entre semana, prevalencia que se triplica en sábados y domingos.

Si bien su visión de los datos de uso problemático «no es positiva», Rial Boubeta añade que los adolescentes gallegos son «normales» porque «estamos ante un fenómeno global» del que, «desgraciadamente», nadie queda al margen. De hecho, Galicia suele estar un par de puntos por debajo de la media estatal, de forma que la lectura sería «benévola», y eso se asocia con «el estilo de vida y el perfil sociodemográfico»: los ámbitos rurales y semirrurales presentan indicadores menos desfavorables.

En todo caso, aplaude que la sociedad haya «echado el freno» a la tecnología, en alusión a los pactos familiares para retrasar la entrega del primer móvil y «resistir la presión social de la llegada tan temprana de los dispositivos digitales a la vida de nuestros hijos», a las legislaciones como la gallega o a las recientes declaraciones de Ursula von der Leyen, sugiriendo limitar el acceso de los niños a las redes sociales en toda la UE.