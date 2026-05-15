La cara B de las Banderas Azules: 37 playas donde no debes bañarte por indicación de la Consellería de Sanidade
Galicia se ha establecido entre los destinos turísticos más buscados dentro y fuera de la península ibérica, pero no todos las aguas cumplen con los mínimos para el baño
Galicia se sitúa como la tercera comunidad de España con más playas con Bandera Azul: 118 — el 17,43 % de todas las del país—, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (151 banderas) y Andalucía (143). Por municipios, Sanxenxo (Pontevedra) es la localidad con más banderas en 2026, con 21 distintivos, de los que 18 son de playas y 3 puertos deportivos. Una cifra que se da el año en el que el país se vuelve a colocar como líder del ránking a nivel mundial.
Galicia se ha establecido entre los destinos turísticos más buscados dentro y fuera de la península ibérica gracias a su gastronomía, sus ciudades y su gran variedad de playas y lugares de baño. Las cifras son excelentes, pero no todos los lugares con agua son buenas opciones para bañarse.
Este 2026, la Consellería de Sanidade mantiene su programa de vigilancia de áreas de baño en la comunidad. La tarea principal de este programa es detectar y estudiar la presencia de bacterias y cianobacterias y puntuar la calidad de las aguas. Estos datos permiten puntuar cada zona con un baremo que va del excelente al insuficiente, pero también señala los lugares que en los que existe una prohibición permanente de baño.
Cinco nuevas zonas de baño que debes evitar
Este 2026 Galicia suma cinco nuevas zonas con prohibición permanente de baño, lo que eleva el total a 37. En el Registro de Aguas de Baño de Galicia para esta temporada se recogen estas zonas por tres motivos: o bien existe peligrosidad o impracticabilidad para el uso de la zona, o el Concello del lugar ha solicitado su baja del registro y por lo tanto carece de controles de las aguas o porque las playas han obtenido una calificación de insuficiente durante cinco años seguidos y se las ha eliminado del censo oficial. El motivo de esta calificación en la mayor parte de casos tiene que ver con el vertido de aguas residuales en la zona.
La vigilancia sanitaria de las zonas de baño se lleva a cabo mediante la inspección y muestreo periódicos del agua por parte del cuerpo de farmacéuticos inspectores de salud pública durante la temporada de baño —que va del 1 de junio hasta el 30 de septiembre— excepto en algunas zonas de baño con características especiales. En estas muestras, se analizan los parámetros microbiológicos Escherichia coli y Enterocos intestinales en el Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Puedes consultar el mapa de con todas las zonas donde está prohibido el baño en este enlace.
Las 37 zonas donde está prohibido el baño
A Coruña:
- Ría de Barrañán (Arteixo): zona marítima.
- Río Tambre- Nináns (Brión): zona continental.
- Camelle (Camariñas): zona marítima.
- A Concha - Cariño (Cariño): zona marítima.
- A Concha-Cee (Cee): zona marítima.
- O Portiño – A Coruña (A Coruña): zona marítima.
- Barallobre (Fene): zona marítima.
- A Virxe do Camiño (Muros): zona marítima.
- Testal-Taramancos (Noia): zona marítima.
- Río Xuvia – Muíño do Pedroso (Narón): zona continental.
- Santa Cruz Porto (Oleiros): zona marítima.
- Río Mendo- Área recreativa de Reboredo (Oza-Cesures): zona continental.
- Centroña y Ver (Pontedeume): zona marítima.
- Río Eume (As Pontes de García Rodríguez): zona continental.
Lugo:
- Arealonga dereita - Barreiros y San Bartolo (Barreiros): zona marítima,
- Río Parga – Praia fluvial de Baamonde (Begonte): zona continental.
- Penaoural (Burela): zona marítima.
- Río Lamas-Naraxa (A Fonsagrada): zona continental.
- Río Parga-Guitiriz (Guitiriz): zona continental.
- Río Cabe-Ribas Altas (Monforte de Lemos): zona continental.
- Río Saa (A Pobra de Brollón): zona continental.
- Río Eo-Pozo da Ola (A Pontenova): zona continental.
- Río Soldón (Quiroga): zona continental.
- Río Sil - San Clodio (Ribas de Sil): zona continental.
- Río Eo – Área recreativa de Chao de Pousadoiro (Ribeira de Piquín): zona continental.
- Sacido (Viveiro): zona marítima.
Pontevedra:
- Río Deva – San Xoán, Río Miño - Estación y Río Miño - Sela (Arbo): zona continental.
- Carabuxeira (Sanxenxo): zona marítima.
Ourense:
- Río Arnoia-Acearrica (Allariz): zona continental.
- Río Limia – O Caneiro (Baltar): zona continental.
- Río Ourille – Área recreativa da Bola (A Bola): zona continental.
- Río Bubal-Praia fluvial dos Peares (A Peroxa): zona continental.
- Río Arzoá (Vilardevós): zona continental.
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