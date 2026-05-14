Rueda niega un «bloqueo» en la contratación de Urgencias y confía en solucionar las diferencias «cuanto antes»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, desmintió este jueves la existencia de un «bloqueo» en la contratación de médicos para los servicios de urgencias, frente a las quejas trasladadas por diversos coordinadores durante la última semana, y mostró su confianza en que las diferencias se puedan solucionar «cuanto antes».

Durante la celebración de la Ascensión en Santiago, el titular del Ejecutivo autonómico calificó la gestión sanitaria como un «proceso permanente» de resolución de problemas.

«Hace apenas un par de meses pactamos y terminamos con una huelga que había en la asistencia primaria. Hace poco tiempo cerramos también un acuerdo con la mayoría de los representantes de los médicos», recordó el presidente gallego.

Asimismo, aprovechó para señalar que todavía existen cuestiones que dependen del Ministerio de Sanidad y que no se están ejecutando.

En este contexto, Rueda lamentó que se estén difundiendo informaciones que, a su juicio, «no son verdad» respecto a la situación actual de las urgencias. No obstante, reafirmó el compromiso de la Xunta con este servicio, subrayando que es la «puerta de entrada» para muchos pacientes y que Galicia fue una de las comunidades que «más insistió» en la creación de la especialidad de emergencias.

«Espero que las diferencias que haya se puedan arreglar cuanto antes», concluyó, reiterando su deseo de que el servicio funcione de la mejor manera posible.

Candidato en Santiago

Por otro lado, ratificó su apuesta por Borja Verea como candidato a la alcaldía de Santiago para las próximas elecciones municipales, defendiendo la necesidad de un «cambio» urgente ante la «sensación de paralización» que, a su juicio, atraviesa la capital gallega.

Así, señaló que esta percepción es «muy evidente» entre la ciudadanía compostelana y lamentó que las expectativas de renovación que tenían algunos ciudadanos no se hayan cumplido «para nada».

Rueda puso en valor la figura del líder del PP local, Borja Verea, recordando que «ganó las pasadas elecciones municipales», y calificó la labor de Verea durante este tiempo en la oposición como un «trabajo responsable».

«Yo espero que el año que viene ese cambio en Santiago traiga un nuevo alcalde y que ese alcalde sea Borja Verea, lo digo por si alguien tenía alguna duda, mi candidato es Borja y creo que lo va a hacer muy bien», concluyó Rueda.