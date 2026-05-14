PAU 2026 en Galicia: fechas, exámenes, sedes y cómo calcular la nota antes de la Selectividad

Con las notas de segundo de Bachillerato recién recibidas, miles de estudiantes gallegos entran ya en la recta final hacia la PAU (Proba de Acceso á Universidade) de junio de 2026. La sensación es conocida: queda el último empujón, pero una parte decisiva de la nota ya está escrita. La media de Bachillerato cuenta un 60% en la nota de acceso a la universidad, mientras que la fase general de la PAU aporta el 40% restante. Después, la fase voluntaria puede servir hasta cuatro puntos para subir la nota de admisión en los grados con más demanda.

¿Cuándo son los exámenes?

La convocatoria ordinaria de la PAU en Galicia se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. La extraordinaria será el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Las calificaciones provisionales de la convocatoria ordinaria se publicarán el 11 de junio y las definitivas, el 18 de junio.

Qué examen toca cada día

La prueba arrancará el martes 2 de junio con la presentación del alumnado a las 9.00 horas. A las 10.00 será el examen de Lengua Castellana y Literatura II y a las 12.00, Historia de España o Historia de la Filosofía. Por la tarde se examinarán, a las 16.00, materias como Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos. A las 18.00 será el turno de Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera y Historia de la Música y de la Danza.

El miércoles 3 de junio comenzará a las 9.30 con la Primera Lengua Extranjera —inglés, francés, alemán, portugués o italiano—. A las 11.30 serán Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II. Por la tarde, a las 16.00, se harán Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II; y a las 18.00, Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

El jueves 4 de junio queda reservado para el tramo final. A las 9.30 será Lingua Galega e Literatura II. A las 11.30 se celebrarán Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales.

Cada examen dura 90 minutos y entre pruebas consecutivas debe haber al menos 30 minutos de descanso. Los ejercicios tendrán una única propuesta, con preguntas abiertas y semiconstruidas, y el peso de este tipo de cuestiones deberá alcanzar al menos el 70% de la puntuación total.

¿Dónde se hacen las pruebas?

No hay una sede única para todos los estudiantes. La CIUG distribuye al alumnado en comisiones delegadas, y cada estudiante debe examinarse en la comisión asignada al centro en el que obtuvo el título de Bachillerato o de FP. Quienes titulasen en años anteriores pueden ser asignados a la comisión correspondiente a su antiguo centro o a la más próxima a su lugar de residencia.

La relación oficial de comisiones y centros asignados figura en el Anexo II de la convocatoria ordinaria de la CIUG. Ese documento recoge las sedes universitarias y los institutos o centros de procedencia asociados a cada comisión, por lo que la recomendación práctica es consultar el listado buscando el nombre del centro de secundaria.

Qué materias son obligatorias

La fase general es obligatoria para el alumnado de Bachillerato y consta de cinco ejercicios: Lengua Castellana y Literatura II, Lingua Galega e Literatura II, Lengua Extranjera II, Historia de España o Historia de la Filosofía, y la materia específica obligatoria de la modalidad cursada.

Esa materia de modalidad depende del Bachillerato elegido. En Ciencias y Tecnología será Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; en Humanidades y Ciencias Sociales, Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; en Artes Plásticas, Imagen y Diseño, Dibujo Artístico II; en Música y Artes Escénicas, Análisis Musical II o Artes Escénicas II; y en Bachillerato General, Ciencias Generales.

Para qué sirve la fase voluntaria

La fase específica o voluntaria no es necesaria para acceder a la universidad, pero sí puede ser determinante para entrar en los grados con nota de corte alta. Permite mejorar la nota de admisión y cada estudiante puede examinarse de hasta tres materias distintas de las que haga en la fase general. Además, puede presentarse a una Segunda Lengua Extranjera II en una lengua diferente a la de la fase general.

Entre las materias voluntarias figuran Biología, Física, Química, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, Dibujo Técnico II, Tecnología e Ingeniería II, Geografía, Historia del Arte, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego II, Dibujo Artístico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Artes Escénicas II, Análisis Musical II, Ciencias Generales y otras materias de modalidad.

Cómo funcionan las ponderaciones

Las ponderaciones son el puente entre la PAU y el grado que se quiere estudiar. Cada universidad decide qué materias son más adecuadas para cada titulación y les asigna un valor de 0,1 o 0,2. Una materia con 0,2 puede sumar hasta dos puntos si se obtiene un 10; una materia con 0,1 puede sumar hasta un punto.

La CIUG publica una tabla de ponderaciones 2026 para los grados del Sistema Universitario de Galicia. Lo importante es elegir las materias voluntarias pensando en el grado concreto: no pondera igual Biología para Medicina que para Derecho, ni Matemáticas II para una ingeniería que para una carrera de Humanidades.

Cómo se calcula la nota

La primera nota clave es la nota de acceso a la universidad, sobre 10. Se calcula así:

Nota de acceso = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × nota de la fase general

La fase general es la media de los cinco exámenes obligatorios. Para que pueda contar, esa fase general debe alcanzar al menos un 4. Y para tener acceso a la universidad, la nota ponderada final debe ser igual o superior a 5.

Después llega la nota de admisión, la que se utiliza para ordenar a los aspirantes en los grados con más solicitudes que plazas. Se obtiene sumando a la nota de acceso las mejores ponderaciones de las materias que cuenten para ese grado:

Nota de admisión = nota de acceso + p1 × M1 + p2 × M2...

En esa fórmula, «p» es el parámetro de ponderación —0,1 o 0,2— y «M» es la nota obtenida en la materia que pondera. Por eso la nota de acceso se mueve sobre 10, pero la nota de admisión puede subir hasta el entorno de 14 en los grados más competitivos.

Cómo es la preinscripción en las universidades gallegas

La preinscripción en las universidades públicas gallegas se realiza a través de NERTA, la plataforma de gestión de acceso al Sistema Universitario de Galicia. La convocatoria específica para el curso 2026/27 será publicada por la CIUG, pero el funcionamiento general ya está definido: cada estudiante presenta una única solicitud y ordena sus preferencias de titulación.

En esa solicitud se pueden indicar hasta cinco titulaciones diferentes, ampliables hasta diez peticiones si se trata de la misma titulación impartida en distintos centros. El orden es vinculante: el estudiante será admitido en la titulación de mayor preferencia para la que le llegue la nota. Si resulta admitido en una opción, las de menor preferencia se eliminan automáticamente de la lista de espera.

Otro punto clave es la lista de espera. Después de cada listado de admitidos, quien quiera seguir optando a una titulación en espera debe confirmarlo dentro del plazo de matrícula correspondiente. Si no lo hace, pierde sus derechos en esas opciones.

La idea clave para los estudiantes

Con las notas de Bachillerato ya cerradas, el alumnado conoce una parte fundamental de su resultado final. Pero la PAU sigue pesando mucho: una buena fase general consolida el acceso, y una buena elección de materias voluntarias puede marcar la diferencia entre quedarse a las puertas o entrar en el grado deseado. La estrategia de estas dos semanas no debería ser estudiar «todo por igual», sino revisar horarios, confirmar la sede, repasar los modelos de examen y comprobar qué asignaturas ponderan más para la carrera elegida.