Muere el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
Sus restos reposan en el Complejo Funerario Apóstol Santiago, donde este jueves se celebrará una misa en su recuerdo
Isaac Miguel Rosón Ferreiro, empresario jubilado de Santiago e integrante de una de las familias más amplias y conocidas de la capital gallega, falleció este miércoles en la ciudad. Sus restos reposan en la Sala Quintana del Complejo Funerario Apóstol Santiago, donde este jueves está prevista una misa de cuerpo presente en su recuerdo a las seis de la tarde (18.00 horas), antes de ser incinerado en la intimidad familiar.
Los apellidos Rosón Ferreiro son parte de la historia compostelana, aunque sus raíces vienen de la montaña de Lugo, en concreto del municipio de Becerreá. La saga familiar de los Rosón se extendió por toda Galicia, donde sus integrantes alcanzaron importantes cargos de responsabilidad tanto en la Administración pública como en el sector privado.
Una parte muy importante de la familia acabó en Santiago, como el caso de Isaac Rosón, que se dedicó al mundo de la empresa. Casado con Conchita Sánchez-Brunete, tuvo tres hijos: Ana María, Raquel e Isaac.
Además de ser una familia amplia, también es muy querida en la capital, como se demostró durante la tarde-noche de este miércoles, cuando muchas personas pasaron ya por el tanatorio, entre ellas muchos rostros conocidos de la política municipal.
Una familia muy conocida
Isaac Rosón era además hermano de Mercedes Rosón, histórica concejal socialista de Compostela, hoy con acta de no adscrita y vinculada a la Universidade de Santiago (USC). Otro hermano suyo, fallecido en 2016, era Victorino Rosón, diputado en la Asamblea de Madrid y también abogado. En el año 2019 falleció otro de los hermanos, Antonio, reconocido publicista de Santiago. El hermano pequeño, Luis, es el fundador del despacho Rosón Abogados & Asesores Tributarios.
Además, uno de los hijos del difunto, Isaac Rosón Sánchez-Brunete, fue nombrado en el mes de diciembre pasado alto cargo de la Xunta, en concreto director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxican de la Consellería de Mar, prolongando la presencia del apellido familiar en puestos de responsabilidad de la Administración. Ya hubo algún Rosón ministro e incluso el primer presidente de la Xunta, todavía preautonómica, Antonio Rosón Pérez.
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