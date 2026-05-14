Galicia y Portugal conectarán sus redes cuánticas para reforzar la ciberseguridad europea

Galicia y Portugal quieren situarse en el mapa europeo de la ciberseguridad. La Xunta participó este jueves en Lisboa en el lanzamiento del proyecto IberianQCI, una iniciativa dotada con 10,6 millones de euros que permitirá ampliar hasta Portugal la línea de comunicación cuántica ya desplegada entre Santiago de Compostela y Vigo.

Esa infraestructura, de 120 kilómetros, se prolongará en una primera fase hasta Valença do Minho, lo que supondrá sumar unos 30 kilómetros más de conexión. El objetivo final es que esta autopista cuántica llegue en el futuro hasta Lisboa y forme parte de la red europea EuroQCI, pensada para proteger datos sensibles e infraestructuras críticas frente a posibles ataques informáticos.

Aunque el término pueda sonar lejano, la idea es sencilla: se trata de crear una red de comunicaciones mucho más segura que las actuales. La tecnología cuántica permite detectar si alguien intenta interceptar una transmisión, algo especialmente importante cuando se manejan datos estratégicos, como información sanitaria, bancaria, militar, gubernamental o vinculada a servicios esenciales.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, destacó en el acto celebrado en Lisboa que este proyecto es fruto de la colaboración entre Galicia y Portugal en el ámbito de la investigación y la innovación. Según señaló, la fachada atlántica puede convertirse en una pieza relevante dentro de la futura red europea de seguridad digital.

Galicia aportará 1 millón de euros al proyecto. En el despliegue de la línea cuántica tienen un papel clave el Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, y la Universidade de Vigo, a través del Vigo Quantum Communication Center, vinculado al centro de investigación AtlanTTic.

La línea Santiago-Vigo, ya finalizada, es presentada por la Xunta como la más larga de España por tierra en este ámbito y una de las más relevantes actualmente en Europa. Su conexión con Portugal permitirá dar continuidad a los trabajos que el país vecino desarrolla para crear su propia red cuántica, con el objetivo de unir Lisboa, Aveiro, Porto y Valença.

Una red para proteger servicios esenciales

El proyecto IberianQCI busca conectar las infraestructuras cuánticas nacionales de España y Portugal mediante enlaces terrestres y también espaciales. Estas redes estarán orientadas a proteger comunicaciones especialmente sensibles, como las de redes eléctricas, sistemas de control del tráfico aéreo, operaciones bancarias, datos de salud y comunicaciones institucionales o militares.

La iniciativa forma parte de la futura EuroQCI, la infraestructura europea de comunicación cuántica. Bruselas impulsa esta red para reforzar la autonomía tecnológica de la Unión Europea y mejorar su capacidad de defensa frente a ciberataques.

También habrá conexión por satélite

Además de la conexión por tierra, IberianQCI contempla enlaces espaciales. En este apartado tendrá protagonismo la Estación Óptica Antonia Ferrín, situada en Vigo y vinculada al Vigo Quantum Communication Center. Según la Xunta, es la mayor estación óptica de España.

Estas estaciones serán necesarias para establecer comunicaciones seguras con satélites como Eagle-1, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. Junto a Vigo, también se preparan instalaciones similares en Barcelona, Lisboa y Madrid.

El proyecto está coordinado por Deimos Engineering and Systems, en Portugal, y reúne a entidades de ambos países. Participan, entre otras, Infraestruturas de Portugal, el Instituto de Telecomunicações, el Instituto Superior Técnico, Altice Labs, el Instituto de Ciencias Fotónicas, Indra, Telefónica Innovación Digital, la Universidad Politécnica de Madrid, el CESGA y la Universidade de Vigo.