Cardiólogos de Galicia demuestran la utilidad de un análisis de sangre para vigilar el estado del corazón trasplantado sin realizar biopsias

Cardiólogos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) han demostrado la utilidad de un simple análisis de sangre para vigilar el estado del corazón trasplantado. Un avance significativo para los pacientes, ya que podría evitar el 80% de las biopsias que se realizan para detectar las formas tempranas de rechazo del órgano, tal y como destacó la doctora Marisa Crespo, jefa de la Sección de Insuficiencia Cardíaca y responsable del Programa de Postrasplante de Corazón del Servicio de Cardiología del Chuac, en el arranque del 9º Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes (SET), que reúne a medio millar de expertos de todo el país, así como del ámbito internacional, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco).

"Se trata de una investigación pionera en España, que pretende hacer el seguimiento más sencillo a nuestros pacientes", resaltó la doctora Crespo, presidenta del Comité Organizador Local del encuentro, quien detalló que "el rechazo es siempre la complicación más importante después del trasplante". "Clásicamente, en el trasplante cardíaco realizamos biopsias de corazón de protocolo. Es decir, se hace un cateterismo al corazón, y se coge una muestra de tejido para analizarlo en el microscopio y ver si empieza a haber rechazo, para diagnosticarlo antes de que produzca una alteración de la función cardíaca, cuando ya sería demasiado tarde. Estas biopsias son molestas y tienen riesgo de complicaciones graves, de ahí que se haya intentado siempre buscar pruebas menos invasivas", explicó la jefa de la Sección de Insuficiencia Cardíaca y responsable del Programa de Postrasplante Cardíaco del Chuac.

"Cuando hay daño del corazón, aumenta la cantidad de células cardíacas que se destruyen y se pueden identificar en la sangre por una metodología muy sofisticada", explicó la doctora Marisa Crespo

"Cuando hay daño del corazón, aumenta la cantidad de células cardíacas que se destruyen y se pueden identificar en la sangre por una metodología muy sofisticada. Junto con el Servicio de Inmunología de nuestro hospital, que lidera el doctor Javier Cid, pusimos en marcha este estudio, en octubre del año pasado y, en este congreso de la SET presentaremos los resultados preliminares, que son muy buenos", avanzó, y especificó: "Tres meses después del trasplante de corazón, a los pacientes se les hace una prueba denominada 'Detección en sangre de DNA libre del donante', consistente en un análisis de sangre nada molesto. Si está en un nivel muy bajo, se evita la biopsia".

"Nuestra experiencia, que presentaremos en este congreso de la SET, es que, en el 80% de los pacientes a los que se realizó la prueba, el resultado fue bajo y no hubo que hacerles la biopsia de corazón", subrayó la doctora Crespo, antes de señalar que este procedimiento, cuya utilidad ha sido constatada por el equipo del Chuac, "se está empezando a implementar en hospitales de España". "Para nosotros es una noticia muy buena, porque permite que el seguimiento del corazón trasplantado, que ha de ser estrecho para cuidarlo bien y ajustar el tratamiento inmunosupresor, sea menos molesto para los pacientes", celebró.

El procedimiento, cuya utilidad ha sido constatada por el equipo del Chuac, "se está empezando a implementar en hospitales de España". "Para nosotros es una noticia muy buena, porque permite que el seguimiento del corazón trasplantado, que ha de ser estrecho para cuidarlo bien y ajustar el tratamiento inmunosupresor, sea menos molesto para los pacientes", celebró la jefa de la Sección de Insuficiencia Cardíaca y responsable del Programa de Postrasplante Cardíaco del Chuac

Cifras de trasplante cardíaco

La jefa de la Sección de Insuficiencia Cardíaca y responsable del Programa de Postrasplante Cardíaco del Chuac reivindicó, además, en la jornada inaugural del 9º Congreso de la SET, que "el trasplante cardíaco en España es un éxito imparable". "El primero se hizo en 1984 y, hasta finales de diciembre de 2025, se habían llevado a cabo 10.748 trasplantes cardíacos en todo el país. En el Chuac, que es el hospital de referencia para toda la comunidad autónoma de Galicia, este tipo de intervenciones se iniciaron en 1991, y estamos muy cerca de llegar a los 1.000 procedimientos. En este momento, sumamos 991 trasplantes cardíacos realizados", apuntó la doctora Crespo, antes de llamar la atención sobre "dos cuestiones importantes".

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Supervivencia y calidad de vida

"Primero, la supervivencia. Ayer mismo tuve en la consulta a un paciente que lleva 32 años trasplantado de corazón, y con una excelente calidad de vida. Esta es la segunda cuestión. De hecho, en este congreso de la SET hay una sesión especificamente de pacientes, para que nos cuenten cómo es su día a día, sus problemas, pero también sus éxitos y su calidad de vida. Uno de los ponentes será Santi Chao, trasplantado en nuestro hospital hace 25 años, con una excelente calidad de vida, hasta el punto de que ha sido capaz de subir en bicicleta 26 puertos de montaña en los Alpes y en los Pirineos, y que, de manera constante, hace partífice a la población de la buena calidad de vida que se puede tener con un corazón trasplantado", recalcó.