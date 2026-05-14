BNG y PSdeG cargan contra las primeras medidas de la alcaldesa de Lugo

Tanto BNG como PSdeG han cargado este jueves contra las primeras medidas adoptadas por la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, en los primeros días de su mandato tras prosperar una moción de censura votada por el PP y una exedil socialista.

En la visita a las fiestas de la Ascensión en Santiago, el BNG ha arremetido sobre todo contra la supresión del área específica de promoción de la lengua galega. Al respecto, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha acusado a la regidora del PP de seguir los pasos de Alfonso Rueda, «siempre en contra del gallego». Si esto se confirma, es para ella «la mejor expresión de cómo el PP» quiere convertir el gallego «en una lengua residual», pues un paso así es a su juicio «toda una declaración no sólo de intenciones, sino de hechos, de un PP que lleva años atacando a nuestro idioma».

«Yo siempre recuerdo que Rueda empezó en política poniéndose detrás de una pancarta contra el gallego y Elena Candia sigue los pasos de Rueda: siempre en contra del gallego», ha argumentado la dirigente nacionalista. Ha anticipado, no obstante, que todo esto va a tener una «contestación de dignidad» por parte de una sociedad que hable lo que hable «está orgullosa de su lengua», una ciudadanía que quiere gallego y no va a permitir que el PP «lo sitúe en el peor momento de la historia».

A preguntas de la prensa, ha dicho que el próximo domingo, Día das Letras Galegas, es la «oportunidad» idónea para responder a «todas esas políticas nefastas del PP en una gran movilización de todos los gallegos y gallegas que, hablemos lo que hablemos, queremos a nuestra lengua y queremos que el gallego tenga mil primaveras más».

Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en sus palabras a los medios de comunicación con motivo de su visita a la romería ha calificado lo ocurrido como «consecuencias indignas» de un gobierno «indigno». Nació «de forma indigna, no respetando los principios democráticos» y es por ello que ha dicho que nadie se esperaba otra cosa más que «decisiones políticas indignas». Dicho esto, ha subrayado la apuesta de su partido a favor de la promoción de la lengua, de manera especial desde los ayuntamientos.

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Finalmente, el gobierno local de Lugo ha indicado a la prensa que es «falso» que vaya a eliminar la promoción de la lengua gallega como tal del organigrama municipal, tal y como denunciaron el BNG y la plataforma Queremos Galego, porque su intención es «reforzarla», pero esto van a hacerlo a partir de ahora mediante un «enfoque transversal en distintas áreas municipales».