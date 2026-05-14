¿Cuánto ahorran a las administraciones las limpiezas voluntarias de playas?

En 2024, una de cada cuatro limpiezas voluntarias de playa documentadas en España tuvo lugar en Galicia. De los 487 eventos documentados en todo el país, 129 se produjeron en la comunidad, según un estudio del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO-CSIC) publicado en Marine Pollution Bulletin. El dato no sorprende si se mira el calendario: enero, el mes inmediatamente posterior a la llegada de los pellets del Toconao a las costas gallegas, fue uno de los grandes picos de movilización del año. El propio estudio lo vincula directamente con el vertido, y apunta que la memoria de catástrofes como el Prestige o el Urquiola podría haber reforzado esa sensibilidad ambiental en la región.

Detrás de esa respuesta ciudadana hay un valor económico que los investigadores han intentado cuantificar. Calculado sobre la base de salarios mínimos, costes de desplazamiento y referencias de limpieza profesional, el trabajo voluntario realizado en España en 2024 equivale a entre 1,13 y 2,86 millones de euros. Aplicando de forma orientativa el peso de Galicia en el total de eventos, la contribución económica de las limpiezas voluntarias gallegas podría rondar los 750.000 euros en el escenario más alto. En el conjunto del país, las administraciones locales dedican más de 158 millones anuales a esta materia.

La magnitud real de ese esfuerzo, sin embargo, era casi invisible para las instituciones. El 94% de los eventos no constaba en las bases de datos e informes revisados por los autores. Pudieron rastrearlos a través de publicaciones en X e Instagram, documentando lo que ocurría playa a playa. Sin esos datos de redes sociales, advierten, el valor económico del voluntariado habría sido subestimado en torno a un 35%.

El estudio señala además que la frecuencia de limpiezas no guarda relación con la densidad de población costera, sino con el número de playas y la longitud del litoral. Galicia, con 861 playas y una costa de 1.498 km, lidera ese ranking con 80,5 eventos por millón de habitantes costeros, muy por encima de la media nacional.