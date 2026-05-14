Oposiciones
Casi 600 aspirantes a auxiliares de policías locales compiten por 74 plazas en 25 concellos
Los exámenes arrancaron este jueves y la prueba física está prevista el día 24
R. S.
Casi 600 personas se disputan 74 plazas de auxiliares de Policía Local en 25 concellos gallegos y este jueves el recinto ferial de Silleda acogió las primeras pruebas de un proceso selectivo que continuará el 24 de mayo con los exámenes de aptitud física.
En la primera convocatoria se puso a prueba, a través de un test de 50 medio centenar de preguntas, el conocimiento de los candidatos del temario publicado. A continuación toca demostrar el conocimiento del gallego (aquellos que no estén exentos).
Superada la primera fase, los aspirantes proseguirán con las pruebas el 24 de mayo en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Allí se realizarán los test de aptitud física, en los que deberán demostrar su fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad y velocidad “para las funciones que tienen que desempeñar”, señalan desde la Xunta en un comunicado. Lo tendrán que mostrar mediante una prueba de potencia de tren inferior con salto vertical y otra de resistencia general con una carrera de mil metros lisos.
Un curso más
Con posterioridad, las personas aprobadas y las incluidas en la lista de reserva de este proceso selectivo tendrán todavía que superar un curso presencial de formación teórico-práctico en la Academia Galega de Seguridade Pública de 24 horas lectivas. Se trata de un requisito “indispensable”, incide la Administración, para ser contratadas como auxiliares de policía local, a no ser que ya lo tengan hecho con posterioridad a 2023.
¿Dónde están las plazas disputadas? Los concellos que convocan las 74 plazas son A Estrada, A Guarda, A Illa de Arousa, Baiona, Marín, Moaña, Poio, Soutomaior y Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra; Arteixo, Bergondo, Boiro, Cabanas, Cedeira, Melide, Miño, Mugardos, Negreira, Noia, Oleiros, Ponteceso y Rianxo, en la provincia de A Coruña; Barbadás y O Barco de Valdeorras, en la provincia de Ourense; y Mondoñedo, en Lugo.
Es la Xunta, a través de la Agasp, la que se encarga de realizar los procesos selectivos unitarios del personal de Policía Local mediante convenios con los ayuntamientos que le ceden esa competencia.
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