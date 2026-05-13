La Xunta prepara un concurso permanente de traslados para agilizar la movilidad de sus funcionarios

La Administración autonómica gallega prepara un nuevo modelo de concurso de traslados abierto y permanente para el personal de la Administración xeral, con el objetivo de dejar atrás el sistema de convocatorias aisladas y avanzar hacia una movilidad más continua, previsible y adaptada a las necesidades actuales del empleo público.

La directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, Nuria Aguilar, avanzó este miércoles en la Comisión 1ª del Parlamento que la Xunta trabaja en una transformación organizativa y tecnológica «que permitirá gestionar de forma más dinámica la cobertura de vacantes». El cambio exigirá el desarrollo de una herramienta informática específica, capaz de tramitar los procedimientos con agilidad, seguridad y actualización permanente.

El precedente sanitario

El modelo toma como referencia la experiencia ya implantada en el ámbito sanitario. El Sergas cuenta con un concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas básicas, con participación por ciclos y gestión telemática de destinos. La novedad es que ahora esa lógica se trasladará a la Administración xeral, donde los concursos han estado marcados durante años por largos intervalos entre convocatorias y por una elevada demanda de movilidad entre el personal funcionario.

El primer banco de pruebas será el concurso de traslados de las escalas de informática. Según explicó Aguilar, la convocatoria se negociará en las próximas semanas con las organizaciones sindicales y se publicará después en el Diario Oficial de Galicia. Ese proceso servirá como proyecto piloto para testar la nueva aplicación informática antes de extender el sistema a otros cuerpos, escalas y especialidades.

Mayor movimiento de personal de la historia

La reforma llega en un momento especialmente sensible para la función pública gallega. La Xunta afronta estos meses uno de los mayores movimientos internos de personal de su historia, al coincidir la toma de posesión de procesos selectivos ordinarios, procesos de funcionarización, procedimientos derivados de la Ley 20/2021 de estabilización y la resolución del concurso de traslados de la Administración xeral. La publicación oficial de este último estaba prevista para el 17 de abril, según trasladó CSIF, con tomas de posesión durante mayo. Ese movimiento se cifró en torno a 3.200 empleados públicos, cerca del 12% del personal afectado.

Aguilar defendió que, pese a ese escenario extraordinario, la Administración autonómica ha impulsado la movilidad ordinaria en los últimos años. Desde 2023 se han realizado 15 concursos de traslados de distintos cuerpos, escalas y especialidades, un volumen que la Xunta presenta como prueba del esfuerzo técnico y organizativo para compatibilizar los procesos de estabilización con la provisión ordinaria de puestos. Ya en septiembre de 2025, la Consellería de Facenda destacaba que entre 2023 y 2025 se habían convocado 11 concursos con más de 9.000 puestos ofertados.

El nuevo modelo, sostiene la Xunta, permitirá mejorar la planificación de los recursos humanos, facilitar la cobertura de vacantes y ofrecer a los empleados públicos un marco más estable para desarrollar su carrera profesional. La Administración vincula además la movilidad con la conciliación, la cohesión territorial y las políticas de impulso demográfico, al facilitar que los trabajadores puedan optar con más frecuencia a destinos próximos a su lugar de residencia.

La intención del Gobierno gallego es superar progresivamente la “lógica de convocatorias aisladas” y avanzar hacia un sistema en el que la movilidad ordinaria sea continua, recurrente y previsible. En la práctica, supondría un cambio de cultura administrativa: de concursos espaciados durante años a una gestión permanente de vacantes, en la que el derecho a trasladarse no dependa de calendarios excepcionales, sino de un procedimiento estable y abierto.