La Xunta no aclara quién encargó la roza del segundo mayor fuego en la historia de Galicia y BNG urge dimisiones
El Bloque pone el foco en la «negligencia» de la alcaldesa de Oímbra y de la actual directora xeral de Planificación Forestal
R. S. C.
La Xunta sigue sin responder sobre la posible causa del incendio de Oímbra (Ourense) el pasado verano, el segundo mayor de la historia de Galicia, en el que resultaron heridos tres brigadistas, uno de ellos con quemaduras de gravedad, y se remite a la investigación judicial.
En la comisión de Agricultura de este miércoles, el BNG ha exigido dimisiones por las «responsabilidades políticas» en el origen de este incendio, por el que ha preguntado al director xeral para a Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, tras las informaciones sobre el caso judicial que apuntan a que el fuego fue provocado por un desbroce ordenado por la Xunta y el propio Ayuntamiento de la localidad, del PP.
Francisco Gutiérrez no ha respondido a esta cuestión, que cree que hay que abordar «dentro del marco judicial», y se ha limitado a explicar que el tiempo de reacción ante este incendio fue de diecisiete minutos, lo que demuestra «la capacidad de respuesta inmediata» del dispositivo de la Xunta pese a que en ese momento había otros cincuenta incendios activos en extinción.
Estos son «datos técnicos, no opiniones ni comentarios», ha argumentado, tras lo que ha recordado que los hechos están «sometidos a investigación judicial», especialmente debido a la existencia de personas quemadas en el fuego, por lo que la determinación «de responsabilidades y conclusiones» serán abordadas dentro de ese marco judicial.
Además, ha informado que este incendio afectó a 22.317 hectáreas y ha puntualizado que el sistema Copernicus es solo «una herramienta» de la UE que da «una primera aproximación» de superficie, pero «no es capaz de precisar» como hacen los datos estadísticos que la Xunta facilita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que es la estadística «oficial».
El diputado del BNG Secundino Fernández ha exigido responsabilidades por este fuego iniciado el 12 de agosto de 2025, del que dijo que había arrasado 29.000 hectáreas, 24.000 de ellas Galicia y 5.000 en Portugal. En concreto, ha reclamado la dimisión de la alcaldesa de Oímbra, Ana María Villarino, del PP, y de la exerente del Seaga y actual directora general de Planificación y Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, por la «negligencia grave» que dio lugar al incendio de Oímbra al realizarse labores de desbroce con una máquina contratada por empresa pública cuando estaban prohibidos por riesgo extremo de incendios esos días.
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