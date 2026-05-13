Del surf, a la escalada, la artesanía o el termalismo: jóvenes de 18 a 30 años ya pueden inscribirse en los campamentos de verano joven

El verano también tiene plan para quienes ya no encajan en el campamento de toda la vida, pero siguen con ganas de mochila, aire libre y nuevas experiencias. La Xunta abrió hoy el plazo para que jóvenes de entre 18 y 30 años soliciten una de las 160 plazas del programa específico de ocio educativo incluido en la campaña Modo Verán Activo. Cinco días, cinco propuestas y un mismo objetivo: descubrir Galicia de otra manera, con actividades pensadas para jóvenes adultos y no para adolescentes.

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, presentó la convocatoria durante una visita al Campamento O Courel, una de las cinco instalaciones en las que se desarrollará el programa. Allí defendió que esta línea responde a una demanda clara: «un paquete de actividades específicas de ocio educativo, alternativo y saludable adaptado a los intereses de las personas mayores de 18 años». La fórmula, recordó, arrancó en 2024 y funcionó. Este año vuelve con más peso dentro de una campaña que alcanza casi 12.000 plazas, la mayor cifra de su historia.

La idea no es solo llenar unos días de verano. La Xunta busca que los participantes ganen competencias y habilidades a través de la educación no formal, mientras se acercan al patrimonio natural, cultural y etnográfico de Galicia. En otras palabras: aprender haciendo, moverse, convivir y conocer lugares que muchas veces están cerca, pero no siempre se miran con calma.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 25 de mayo a través del formulario disponible en el Portal de Xuventude. Y aquí conviene no despistarse: las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

La oferta arranca del 9 al 12 de julio con Aventura na montaña, una escapada a la sierra de Os Ancares con alojamiento en el Hotel Piornedo, en Cervantes. Solo hay 20 plazas, así que será una de las propuestas más exclusivas. El plan combina senderismo por uno de los entornos más espectaculares de Galicia con talleres creativos, desde un laboratorio artístico hasta elaboración de velas artesanales o creación a partir de restos plásticos.

Del 15 al 19 de julio, Allariz se convertirá en un taller vivo con Artesanía nas mans, una actividad con 40 plazas organizada en colaboración con la Fundación Pública Artesanía de Galicia. Tejidos, barro y oficios tradicionales serán el punto de partida para conectar con la cultura gallega desde las manos, pero también con el entorno: el río Arnoia y la propia villa forman parte de la experiencia.

El Courel tendrá programa propio con el Xeocampamento nas montañas do Courel, en Folgoso do Courel. Habrá dos turnos, del 15 al 19 y del 22 al 26 de julio, con 40 plazas en total. La propuesta mezcla geología, naturaleza y aventura: visitas guiadas con cata al Pazo la Cuesta, paso por el Museo Geológico de Quiroga, iniciación a la espeleología en el Val Cova de Ceza y barranquismo en As Aldonzas.

Agosto traerá mar. Del 26 al 30, el campamento juvenil A Devesa, en Ribadeo, acogerá Surf na Mariña, con 40 plazas para quienes quieran cambiar la rutina por neopreno y arena. Habrá surf, bodyboard, escalada en rocódromo, juegos deportivos y rutas para descubrir Ribadeo y la playa de As Catedrais.

En las mismas fechas, el albergue de Laias, en Cenlle, será la base de Ecoverán termal en Laias, con 20 plazas. La propuesta mira al interior y cruza incluso la frontera: visitas a Castro Laboreiro y al Parque Nacional Peneda-Gerês, en Portugal, ruta por el Miño, paseo por el barrio judío de Ribadavia y recorrido por el casco antiguo de Ourense.