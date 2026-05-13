El PSdeG acusa a la Xunta de «reactivar megaproyectos mineros» sin plan sectorial

La reactivación del sector minero continúa generando roces en la política gallega. Así ha quedado de manifiesto este miércoles, con las críticas vertidas por la portavoz parlamentaria del PSgeG en materia de Industria y Energía, Patricia Iglesias, contra la orden de concursos mineros caducados que se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia.

Iglesias ha criticado que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, hiciese este anuncio en el pasado pleno, abriendo la puerta a la reactivación de proyectos mineros en las minas de oro de Corcoesto, la de wolframio de Varilongo, en Santa Comba y Coristanco, o la de estaño y wolframio de San Finx. Se trata, ha asegurado, de la «reactivación de megaproyectos mineros que fueron rechazados en su día por la Xunta».

«La minería estratégica es necesaria, así lo reconoce el Reglamento europeo de materias primas críticas (que incluye materiales como el wolframio o el cobre), y Galicia debe contar con una minería sostenible y verde porque es una pieza clave para la autonomía estratégica de Europa, para la transición energética, para el almacenamiento de energía y para la lucha contra el cambio climático», ha reconocido.

Por lo tanto, los socialistas gallegos no se muestran en contra de la reactivación minera, sino de la «falta absoluta de planificación con la que opera la Xunta», según han indicado en un comunicado remitido a los medios. A juicio de su portavoz parlamentaria, la ausencia de ordenación previa del territorio es algo que tienen común los proyectos renovables, las plantas de biogás y los «megaproyectos mineros»: «Es una condición previa para poder tramitardespués los proyectos que tienen un impacto enorme en el territorio y en la vida de la gente, y la Xunta se ha saltado ese paso».

Al hilo, ha asegurado que la Xunta cambió la ley del suelo para permitir que estos proyectos se instalen en suelo rústico, y que todavía no ha aprobado un Plan sectorial de actividades extractivas, por lo que está «incumpliendo su propia ley».

Sobre los proyectos citados previamente, Iglesias ha mostrado su preocupación por su reapertura, al haber sido rechazados previamente por la Xunta, si bien el Gobierno autonómico ha respondido en numerosas ocasiones que es imposible tramitar el mismo proyecto una segunda vez si ya ha sido rechazado, por lo que los promotores deben presentar un plan distinto.

En todo caso, para analizar esta cuestión el PSdeG ha constituido un grupo de trabajo que se reunirá periódicamente: el primer encuentro será el lunes con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados.