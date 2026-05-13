Pontón pide triplicar los recursos del gallego, normalizar su uso y actualizar la ley

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó este miércoles, en la semana del Día das Letras Galegas, que la Xunta triplique los recursos dedicados al idioma, que se retire el decreto del plurilingüismo, que se recupere el Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado en su día por unanimidad y que se actualice la Ley de Normalización Lingüística.

El BNG celebró un acto en A Coruña con personas que utilizan el gallego como su lengua habitual, algunas neofalantes, que muestran que «vivir en gallego es magnífico»: «Es algo que nos hace sentir bien, que nos hace estar en el mundo con voz propia», defendió.

«Lo que se palpa, lo que se siente y la conclusión a la que llegamos es que en este país hay una inmensa mayoría que, hable lo que hable, quiere la lengua gallega, que tenga futuro», aseguró.

La portavoz nacional del BNG apeló a construir el futuro en base a esta cuestión a pesar del actual momento de «emergencia lingüística», que «no es fruto de la casualidad ni de una libre decisión» sino que responde a «años y años de políticas de acoso a la lengua gallega por parte del Gobierno del Partido Popular».

Críticas a Rueda

Además, afeó que Rueda «empezó su carrera en una infame manifestación en contra del gallego» y luego siguió hasta votar «en contra de que se pueda hablar gallego en las Cortes del Estado», en lo que considera un mensaje «muy negativo y demoledor» dentro de una estrategia para «imponer un monolingüismo en castellano».

Pontón considera que si el PP defendiese el gallego «no seguiría manteniendo un decreto que mantiene el idioma en la situación actual, no habría roto el acuerdo de todas las fuerzas políticas y no votaría en contra de que se pueda utilizar en todas las instituciones».

Por eso ha demandado un «cambio de rumbo» porque quiere «mil primaveras más» del idioma, para lo que hace falta un impulso, pues se ha preguntado «dónde está el 50 % de gallego en el cine, en los periódicos, en la radio, en la enseñanza o en la sanidad pública».

Las medidas que propone para que «la Xunta de Galicia deje su política de bullying al gallego y se ponga a trabajar» empiezan por «triplicar los recursos que se dedican a la lengua gallega, en mínimos históricos».

Decreto del plurilingüismo

También demanda «retirar ese decreto de la vergüenza» y «que cumpla el gran acuerdo del Plan Xeral de Normalización Lingüística», que en su momento fue aprobado por unanimidad y que incluye «medidas en todos los ámbitos», por lo que «solo se necesita voluntad política».

Otra necesidad es actualizar la Ley de Normalización Lingüística a la «realidad social, económica, cultural y tecnológica» de este momento.

Asimismo demandó que todas aquellas personas que defiendan el gallego vayan el próximo domingo, 17 de mayo, a la movilización de Queremos Galego en Santiago de Compostela.