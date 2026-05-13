Nueve coordinadores de Urgencias mantienen el pulso con el Sergas y acusan a Sanidade de «ningunear» al colectivo

La crisis abierta entre los responsables de los servicios de Urgencias Hospitalarias de Galicia y la Consellería de Sanidade sube un nuevo peldaño.

Nueve coordinadores remiten ahora una carta al director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, en respuesta a las declaraciones realizadas por el Sergas tras el comunicado difundido ayer por los jefes de Urgencias, en el que denunciaban «maltrato», «discriminación» y un supuesto bloqueo de las contrataciones en los servicios hospitalarios.

En aquel escrito, los responsables de Urgencias alertaban de una situación «dramática» en el CHUO, con solo el 40% de los facultativos necesarios, y de problemas que, según defendían, afectan a la seguridad clínica y a la calidad asistencial.

La nueva carta rebate el argumento central de Sanidade: que sea «absolutamente falso» o «rotundamente falso» que se esté bloqueando la contratación de profesionales.

Los coordinadores sostienen que esa afirmación no se desprende de la instrucción interna que, según citan, establece que «a formalización de calquera nomeamento temporal de facultativo especialista de área, particularmente de médico de Urxencias, requerirá da súa autorización previa» por parte de la Dirección de Recursos Humanos, con «informe favorable» de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Es decir, que los nuevos contratos quedaban supeditados a ese dictamen favorable.

190 horas no voluntarias

El segundo eje de la réplica es laboral y retributivo. Los firmantes afirman que los recientes acuerdos de mejoras para Atención Primaria y Atención Especializada dejan fuera de nuevo a los médicos de Urgencias Hospitalarias.

Según la carta, este colectivo continúa regulado por el acuerdo de jornada, retribuciones y condiciones de trabajo de abril de 2007, que fija una jornada obligatoria —«no voluntaria»— de hasta 190 horas.

«Como ya le anunciamos, esto supone una flagrante discriminación hacia este colectivo», advierten, antes de anunciar «las pertinentes acciones legales para garantizar el mismo trato por parte de la administración entre profesionales médicos».

La contestación llega después de que Sanidade defendiese que ya había puesto en marcha mejoras laborales y retributivas para los urgenciólogos, con una media de 3.560 euros más al año por profesional, y que el Sergas cuenta actualmente con 149 plazas más de médicos de Urgencias que en 2024.

Cálculos realizados antes de la reducción de jornada

Los coordinadores replican ahora que esas plazas no son un logro de la actual Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, sino «el resultado de un acuerdo vehiculizado hace cuatro años» con la anterior dirección de Recursos Humanos del Sergas, la anterior gerencia y el anterior conselleiro.

Añaden que fueron diseñadas para afrontar el déficit estructural de los servicios tras reuniones con los coordinadores de Urgencias y que su oferta progresiva en tres años también había sido pactada.

También precisan que aquellas plazas se calcularon antes de la reducción de jornada aprobada posteriormente, por lo que consideran que el déficit real de personal no queda resuelto.

El escrito está firmado, entre otros, por los coordinadores de Urgencias del CHUAC, el Clínico de Santiago, el HULA, el Álvaro Cunqueiro, el CHU de Pontevedra, Monforte, Verín, O Salnés y el Hospital Virxe da Xunqueira.