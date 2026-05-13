El modelo híbrido de E-Dixgal no impide las bajas: tres centros dejan el libro digital el próximo curso

El año pasado, a estas alturas del curso, catorce centros anunciaban, ya que desistían de seguir utilizando el libro digital y, en cambio, ninguno se sumaba a la iniciativa para compensar tantas bajas. Entonces, la Xunta ya había iniciado una reformulación del modelo para llevarlo hacia un sistema mixto, combinando las bondades de los bits con las tradicionales del papel y el lápiz, una filosofía en la que ahondará durante el curso que viene con el alumnado de Primaria, empezando por 5º y culminando en 6º la reforma.

Esa nueva vuelta al proyecto de libro digital, con todo, no impide que tres centros más se den de baja de la utilización de manuales electrónicos (y otro esté en ello), aunque esta vez la Consellería de Educación haya recibido dos peticiones para sumarse, que servirán para equilibrar un poco la balanza. En cifras absolutas, tal y como informó este miércoles el departamento que dirige Román Rodríguez, un total de 596 centros de toda Galicia participarán en el modelo híbrido de E-Dixgal durante el próximo año.

Los centros que se han animado a dar el paso de digitalizarse con el CEIP de Valeixe, en A Cañiza (Pontevedra), y el CEIP de Castrelo de Miño, en el concello ourensano del mismo nombre. En cambio, dejan «voluntariamente» la enseñanza híbrida el CEIP de Zalaeta (en A Coruña), el de Península da Paz (Cervo) y el Instituto Marguisela (en O Barco de Valdeorras, en Ourense).

Colegios que lo dejan a medias

En otros colegios la decisión la toman a medias, porque dejan el programa en una etapa, pero lo mantienen en otra. Es el caso, por ejemplo, del CPI Uxío Novoneyra, en Pedrafita do Cebreiro, que lo mantendrá en Secundaria, pero lo evitará en Primaria. Otro caso particular, indican desde Educación, es el del CEIP Plurilingüe Eladia Mariño, en Cabanas, en A Coruña, que solicitó la salida, pero, al encontrarse «todavía dentro del período de permanencia» al que los centros se comprometen cuando piden el libro digital, «una comisión analizará la viabilidad de la petición».

La Xunta incide en un comunicado en los cambios que está impulsando para "reforzar" el carácter híbrido de E-Dixgal. En esa línea, sostiene, tiene en licitación un contrato por 1,1 millones de euros para dotar a los centros participantes de recursos y material didáctico en formato físico a partir de septiembre. Este material no llegará solo, sino que irá acompañado de formación para que el profesorado pueda sacar el máximo rendimiento de un modelo que apuesta por la "integración equilibrada de recursos digitales y analógicos". Las familias también serán formadas e informadas mediante jornadas y talleres.

La reforma se complementa con la disponibilidad de manuales en papel, una decisión que tomarán voluntariamente los colegios e institutos. En todo caso, las familias podrán acceder al fondo solidario de libros de texto en función de su nivel de renta.