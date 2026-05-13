La 'garra' de los centros tecnológicos gallegos: logran captar casi 50 millones de euros para innovar en sector punteros

El año pasado los seis centros tecnológicos gallegos agrupados en la Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (ATIGA) captaron 49 millones de euros para proyectos de I+D+i, como destacaron hoy desde la Consellería de Educación y Ciencia, que considera estos agentes «clave» para la innovación empresarial y para la modernización de sectores punteros para la economía gallega. De esos fondos, 33 los obtuvieron en convocatorias estatales y otros 16 proceden de Europa y suponen a demás la cuarta parte de los fondos captados en la UE por Galicia en 2025. Aparte, lograron unos ingresos que rozan los 118 millones de euros.

De los logros de la ATIGA, que incluye AIMEN, ANFACO-CYTMA, CTAG, GRANDIANT, CETIM e ITG (los cuatro primeros de la provincia de Pontevedra y los dos restantes, de la de A Coruña), sacó pecho el conselleiro de Educación e Ciencia, Román Rodríguez, quien reseñó durante la presentación del balance «el papel fundamental» que ejercen estas instituciones en el impulso a la innovación y desarrollo de Galicia.

Acompañado del presidente de ATIGA, Jesús A. Lago, el director xeral, Fernando Val, y la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, Rodríguez aplaudió la capacidad de los centros tecnológicos gallegos para captar fondos en convocatorias «altamente competitivas a nivel europeo, nacional y autonómico». Asimismo, destacó Además, subrayó su rol en la dinamización de la innovación empresarial, actuando como socios del tejido productivo en proyectos que definió como «estratégicos».

Generadores de empleo

Pero no solo reseñó el impacto económico generado por los centros ATIGA, sino su contribución al desarrollo social, dado que emplean a alrededor de 1.900 personas de 36 nacionalidades y desarrollan en torno a medio millar de proyectos de I+D+i cada año.

En lo referente a la internacionalización, Rodríguez enfatiza que el trabajo de estos centros sitúa a Galicia de líder en España en retornos obtenidos en ámbitos como industria y mantenimiento, mientras ocupa una posición destacada en ámbitos como la seguridad civil.

Rodríguez aludió también a la colaboración de la Xunta con ATIGA, que se prolonga ya más de una década mediante convenios de colaboración que suman apoyos por un millón de euros. Además, desde 2009 los apoyos a los centros tecnológicos que conforman esta alianza ascienden a 200 millones. Román Rodríguez afirmó que Galicia está avanzando con paso firme para consolidarse como un referente en I+D+i conectando talento, empresa y financiación europea.

Ejemplos

La Xunta explica que, entre los avances promovidos por los centros tecnológicos gallegos, figuran, en Pontevedra, el proyecto europeo CAELESTIS, que busca una aviación con menos emisiones, coordinado por AIMEN; el primer prototipo de producción inteligente de microalgas, desarrollado por ANFACO-CYTMA; un sserviciopiloto de shuttle autónomo y eléctrico, impusado por el CTAG, o Blossom, un proyecto destinado a diseñar sistemas para aplicar en IA, entre otros campos, liderado por GRADIANT.