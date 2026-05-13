Galicia, a la cola en inversión en Atención Primaria según un informe del Ministerio de Sanidad

Galicia es la comunidad con la peor valoración del servicio de Atención Primaria. Pero no solo los pacientes miran con recelo un nivel que constituye su primer punto de contacto con el sistema sanitario público; los profesionales llevan años quejándose de las condiciones en las que trabajan. En marzo, el Sergas llegaba a un acuerdo con el sindicato O´Mega para que este desconvocase una huelga en centros de salud con la condición de que los facultativos atendiesen a un máximo de 30 pacientes por día.

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar los datos de gasto del sector sanitario público correspondientes al ejercicio de 2024 y Galicia se quedaría de tercera por la cola en lo que respecta a gastos en servicios primarios de salud, capítulo en el que se incluye la actividad asistencial realizada por médicos de familia, pediatras o enfermeras tanto en centros de salud como en consultorios rurales. Según los datos del Ejecutivo central, mientras la media global de inversión en el conjunto de las autonomías roza el 14 por ciento, en la comunidad gallega se situaría en el 12,3%, el tercer dato más bajo, solo por delante de Aragón (11,7%) y Madrid (10,9%).

En cambio, Galicia destaca en servicios hospitalarios: es la quinta comunidad que más peso otorga a este nivel, que acapara un 64,2% del gasto.

Inversión por habitante

En total, Galicia invierte por cada habitante un total de 2.071 euros en gasto sanitario, una cifra que se sitúa 113 euros por encima de la media estatal (1.957). No obstante, ese dato la convierte en novena en inversión en un listado liderado por el País Vasco, con 2.332 euros, y que cierra, en la retaguardia, Andalucía, con 1.658 euros.

Además, la tasa de variación interanual del gasto público consolidado revela que Galicia es la sexta que registra un menor incremento, con un 4,4 por ciento más, por debajo del 4,7% de media.

El principal componente del gasto sanitario público lo constituye la remuneración del personal, explican desde el Ministerio de Sanidad. En general, las administraciones autonómicas destinan un 45,8% de la partida sanitaria a las plantillas, dato que en Galicia desciende ligeramente, hasta el 44,4%.

Por lo que respecta al gasto en docencia MIR, otro de los indicadores analizados, Galicia destina un 4,8% del presupuesto dedicado a remuneración de personal a este concepto. El dato está por encima del global (4,5%) y duplica, por ejemplo, al esfuerzo que hacen comunidades como Cataluña.