Los empleados públicos de la Xunta se ponen al día con las nuevas tecnologías: más de 9.500 se formaron ya en competencias digitales

La revolución tecnológica está cambiando la forma de trabajar en la Xunta. La administración electrónica se ha impuesto al papel y la mayoría de las tramitaciones se realizan ya vía internet. Además, la Inteligencia Artificial (IA) avanza de forma imparable. Son muchos cambios en poco tiempo y no todos los empleados públicos están al día, sobre todo los de mayor edad —aproximadamente un tercio de los profesionales del sector público ya supera los 55 años—. Por esta razón, desde el Gobierno gallego promueven cursos de capacitación digital dirigidos a su personal y más de 9.500 trabajadores han recibido ya esta formación.

Según los datos de la Axencia pola Modernización Tecnolóxica (Amtega), se han desarrollado 152 acciones formativas que permitieron ofertar casi 5.000 horas de formación destinadas a empleados de la administración gallega. Y se cubrieron «prácticamente todas las plazas». Son instruidos en «administración digital, competencias digitales transversales, ofimática y también en seguridad». De hecho, uno de los retos a los que se enfrentan los empleados públicos es la ciberseguridad. El Gobierno gallego registró 264 millones de intentos de hackeo en 2025.

Además, la totalidad de los procedimientos administrativos destinados a la ciudadanía, empresas, entidades sin ánimo de lucro y entidades locales ya se pueden presentar de manera digital. Y el porcentaje de entradas electrónicas en el registro respecto al total alcanza ya el 86,8 por ciento. A esto se suma que en la Administración autonómica utilizan ya tecnología robótica para un total de 23 trámites. Esto hace imprescindible que los empleados públicos estén formados y se pongan al día con estas nuevas herramientas.

Pero la Xunta no solo forma a su plantilla. También busca mejorar la capacitación digital de la población gallega. Para ello ha creado el Marco Galego de Competencias Dixitais, que permite certificar de manera oficial el nivel de conocimientos, habilidades y aptitudes de una persona en el uso de las tecnologías digitales tanto en el ámbito personal, como social o profesional. Según explica la Amtega, la ciudadanía puede acceder a la formación para certificarse a través de las aulas CeMIT.

A través de este sistema han sido ya 4.447 las personas que participaron en alguno de los cursos de competencias digitales, acumulando 2.050 horas de formación.

Cambio en el decreto

La Xunta está preparando precisamente una reforma del decreto que regula este Marco de Competencias Digitales. El principal cambio es que se permitirá a los menores de 16 años participar en estos cursos para certificar sus conocimientos digitales. Hasta ahora estaba limitado a los mayores de esa edad. Además, se busca simplificar algunas disposiciones. La nueva normativa amplía también el plazo para renovar la acreditación digital una vez caduque a los cinco años e incorpora la posibilidad de que se haga de oficio sin que las personas acreditadas tengan que realizar ninguna actuación.

Concurso de traslados

Por otro lado, la directora xeral de Administración Pública, Nuria Aguilar, explicó este miércoles en el Parlamento que la Xunta contará con un modelo abierto y permanente de concurso de traslados, como el que ya funciona en el ámbito de la sanidad. De esta manera, anualmente los empleados públicos podrán solicitar cambios de plaza, lo que facilitará la movilidad dentro de la administración autonómica.