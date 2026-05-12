La Xunta envía sus alegaciones al nuevo reglamento de Costas a la Comisión Europea: "No nos fiamos del Miteco"
Ángeles Vázquez asegura que el Gobierno no ha hablado con las comunidades y lo acusa de no afrontar un cambio de ley
La modificación del Reglamento General de Costas que el Ejecutivo central quiere impulsar antes del verano continúa encontrándose con trabas en el camino. Si la Xunta presentaba hace casi un mes sus alegaciones al Gobierno, este martes han enviado ese mismo documento, acompañado de un informe económico, directamente a la Comisión Europea (CE). "Lo hacemos por dos razones: porque nos han pedido más información y porque no nos fiamos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)", señaló la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una rueda de prensa en la capital gallega.
"Las comunidades no queremos ser meras invitadas de piedra", declaró. Y es que para Vázquez la modificación del reglamento supone "una gran inseguridad jurídica" que, además, "no tiene en cuenta las competencias autonómicas". Así, desmintió que el Gobierno central esté en contacto con las comunidades, señalando que "si es capaz de mentir en eso, puede mentir en cualquier otra cosa". Es "la falta de interlocución de forma unilateral ni conjunta" lo que lleva a la Xunta a enviar sus alegaciones a la CE, algo que "esperamos que hagan también el resto".
El Gobierno central trata de impulsar esta modificación del Reglamento General de Costas con el propósito de evitar el procedimiento sancionador activado por la CE después de que, en abril de 2021, la UE abriese un expediente contra España por permitir que las concesiones para la ocupación del dominio público, es decir, la primera línea de mar, se concedan sin concurrencia competitiva y se prorroguen de forma automática. Casi dos años después, en febrero de 2023, la CE consideró insuficientes las explicaciones y abrió el procedimiento sancionador que ahora intenta sortear.
"El fundamento es decirle a Europa que no se puede modificar una ley a través de un reglamento", aclaró la titular de Medio Ambiente, quien añadió que "no tiene sentido lo que están haciendo". Vázquez cargó así contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de "no afrontar un cambio de ley porque no tiene una mayoría en el Congreso de los Diputados". "Si la ley fuese buena, saldría adelante", aseguró.
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