Medio Rural recibe a diario más de 800 comunicaciones de quemas de particulares

El año pasado, los incendios forestales arrasaron una superficie equivalente a una cuarta parte de toda la provincia de Pontevedra, tras calcinar casi 120.000 hectáreas. Entre los tristes récords que sumó Galicia en ese ámbito en 2025 figura el haber sufrido el mayor incendio de la historia de España, el de Larouco, que también afectó a la vecina Castilla y León.

Aunque las unidades que investigan los incendios aseguran que la mayoría son intencionados, también pueden ser fruto de negligencias. Es el caso, por ejemplo, de dos de los detenidos este año por la Unidade de Policía Nacional Adscrita á Xunta, la UPA. Hace un par de semanas, desde este cuerpo informaban del esclarecimiento de dos conatos de incendios y en ambos casos se trataba de quemas realizadas sin la salvaguarda de las debidas medidas de seguridad.

Por eso insisten tanto estos agentes en concienciarse en la necesidad de adoptar precauciones al realizar quemas, además de mantener un control «riguroso» de este tipo de prácticas cuando la Consellería do Medio Rural las prohíbe.

En general, los gallegos están concienciados y, de hecho, el departamento dirigido por María José Gómez Rodríguez gestiona semanalmente miles de comunicaciones de particulares sobre quemas de residuos agrícolas y autorizaciones de quemas de restos forestales. En concreto, durante 2025 la Xunta tramitó 297.363 comunicaciones y autorizaciones, lo que supone más de 800 trámites diarios de media. Aun así, la cifra es un 16 por ciento inferior a la registrada un año antes.

La opción telemática, la favorita

Además, la tramitación de este tipo de solicitudes revela la elevada implantación de la vía telemática. Según la Administración gallega, un 71,53% de las gestiones, sobre todo comunicaciones de quemas agrícolas, se gestionaron a través de internet, con un incremento de casi un 60% respecto a la media de hace un lustro.

Al margen de la web oficial, es posible realizar la comunicación a través de los Servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais, las Oficinas de los Distritos Forestais y el teléfono 012.

Las comunicaciones de quemas relacionadas con residuos agrícolas amontonados y no peligrosos, que tienen que presentarse con un mínimo de dos días de antelación, están vetadas automáticamente cuando el Índice de Risco Diario de Incendios (IRDI) es muy alto o extremo, lo que suele ser habitual durante los meses de verano, pero la prohibición puede extenderse a cualquier otro momento si se dan las condiciones. Lo mismo sucede con la quema de restos forestales, solo que esta, además, exige autorización por «el mayor riesgo añadido» y solicitarla al menos con una semana de antelación.

Las elevadas temperaturas no son el único motivo que impide realizar quemas, dejando sin validez cualquier permiso, sino que la Xunta obliga a suspenderlas «cuando las condiciones meteorológicas puedan dificultar su control, especialmente en los días de viento», como ocurrió a finales de marzo por la presencia del nordés. El Índice de Risco Diario de Incendios, en la actualidad en nivel «bajo», tiene asimismo en cuenta la humedad y las precipitaciones.

Gestión de biomasa

Un informe manejado por el Gobierno autonómico destaca también, en el terreno de la prevención contra incendios y gestión de la biomasa, cómo durante 2025 se inspeccionaron un total de 244.199 parcelas. En 2024, la cifra había sido superior, con más de 535.000.

En relación con el presupuesto de prevención de incendios forestales para 2026, María José Gómez, destacó que se incrementó de un 50% en comparación con el de 2025, hasta alcanzar los 75,38 millones de euros.