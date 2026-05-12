Lara Méndez acusa a Rueda de avalar el «pacto del tanatorio» en Lugo y de incumplir los estatutos del PP

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, acusa al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de avalar el «pacto del tanatorio» —en referencia al acuerdo alcanzado por Elena Candia con María Reigosa para la moción de censura en Lugo— y le recordó que el fallo del Tribunal Constitucional, que avala relevos en las alcaldías con el apoyo de ediles tránsfugas, es previo a la aprobación de los últimos estatutos del Partido Popular que rechazan estas maniobras.

Rueda abogó este lunes por modificar la norma interna para que sea acorde con el aval del Tribunal Constitucional (TC) al voto tránsfuga en mociones de censura, pero Lara Méndez aclara que los estatutos del PP fueron aprobados en julio de 2025, cuando ya se conocía la sentencia del TC del mes de junio sobre la Ley Antitransfuguismo.

Por ello, Méndez criticó la «cara de cemento armado» de Rueda con la moción de censura y señaló que el también presidente del PPdeG incumple los estatutos de su propio partido y no le abre expediente a Candia por apoyarse en una tránsfuga porque «no le da la gana».

Méndez exigió a Rueda que «deje de mentir», porque la Ley Antitransfuguismo «no cambió» desde que se aprobaron las normas del PP que, según señaló, obligan a expedientar a los candidatos o candidatas que se apoyen en tránsfugas.

«Después de apoyarse en una tránsfuga, se apoyan en una mentira tras otra», censuró Lara Méndez, que advirtió que «Lugo ni olvida ni perdona» por la actuación del PP en la ciudad.

Proceso interno en el PSdeG

Por otra parte, preguntada por el proceso interno de elección de candidatos, Lara Méndez recordó que el Partido Socialista celebrará a su comité federal el próximo 27 de junio, a partir del que el PSdeG establecerá su hoja de ruta.

Esto, según indicó, mientras los órganos provinciales ya llevan a cabo un «trabajo importante» de cara a la preparación de las elecciones municipales.