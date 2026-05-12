El Gobierno destina a Galicia 90 millones de euros para programas educativos y otros 3 para la prevención del suicidio y reforzar la salud mental

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes dos partidas millonarias para Galicia, ambas dentro de programas de alcance estatal. La más cuantiosa suma 90,7 millones de euros, en el marco de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de Formación Profesional para personas trabajadoras, que en total cuenta con un presupuesto de 1.170 millones.

Se trata del Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, para el que se destinarán 3,1 millones de euros a la comunidad gallega; el Programa de refuerzo de la Competencia Matemática, con una dotación de 6,5 millones; el Programa de Educación Inclusiva, del que Galicia se beneficiará con 2,6 millones de euros; y el Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), para el que la comunidad contará con 6 millones de euros. Asimismo, se distribuirán en Galicia otros 72,3 millones de euros del programa de Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta inversión total en España de 1.170 millones «refleja en cifras el valor que este Gobierno le da a la educación y a la Formación Profesional».

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha autorizado este martes la distribución a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de 39 millones de euros para reforzar las acciones en materia de salud mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio, lo que suma un total de 56.830.000 euros.

Galicia recibirá un total de 3,35 millones de euros, de manera que se distribuirán 1,58 millones para financiar gastos corrientes del Plan de Acción de Salud Mental y 719.000 euros para equipamientos de dicho Plan. Por otra parte, la comunidad gallega recibe 756.000 euros para equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, y otros 294.000 euros para gastos de inversión en prevención del suicidio.

Según informa el Ministerio de Sanidad, el acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), mantiene las cuantías del año anterior y tiene como objetivo principal la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.

La partida de 39 millones de euros destinada a salud mental se articula a través del Plan de Acción 2025-2027. Así, 26,8 millones de euros se destinarán para gastos corrientes, incluyendo la posibilidad de financiar gastos de personal ligados estrictamente a la ejecución de proyectos. Mientras que 12,2 millones de euros se dedicarán al equipamiento necesario para el desarrollo del plan.

Por su parte, los 17,83 millones de euros dedicados a la prevención del suicidio buscan estructurar las actuaciones para abordar la conducta suicida en España a través de un enfoque integral. De este modo, 12,83 millones de euros se destinarán a los gastos corrientes y equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, y 5 millones de euros para gastos de inversión.