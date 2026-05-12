Galicia será pionera con la futura Lei de Educación Dixital, que entrará en vigor en 2027

Galicia está dando los pasos necesarios para situarse a la vanguardia del Estado en educación digital. Es la idea en la que este martes incidió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una visita al CEIP Agro do Muíño, de Ames, el centro elegido para presentar la futura Lei de Educación Dixital, que aspira a entrar en vigor en 2027.

Durante el recorrido por el colegio, que se desarrolló en un ambiente distendido, los alumnos de 5º de Primaria ofrecieron una divertida clase sobre los planetas del sistema solar, tras lo que mostraron, ya en el aula, cómo integran las tecnologías en el trabajo diario. Un aspecto en el que puso el foco Rueda, al recordar que la nueva norma apuesta por un modelo híbrido que combina el uso de dispositivos digitales con métodos tradicionales en papel para «enseñar, proteger y acompañar» a toda la comunidad escolar.

Acompañado del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y del alcalde de Ames, Blas García —al que saludó con un cordial abrazo— el presidente gallego explicó que la ley regulará el uso de la inteligencia artificial en las aulas, pero solo como «herramienta de apoyo» para personalizar la enseñanza y detectar dificultades tempranas. «La IA nunca va a sustituir a un maestro», aseveró Rueda, y añadió que la tecnología «no merma el talento, lo potencia».

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, fue la encargada de detallar los aspectos más destacados de una norma, que, precisó, será una ley educativa y no de uso de herramientas tecnológicas, si bien establecerá un marco «coherente y garantista» para regula el uso de los dispositivos según la etapa educativa.

Uso progresivo y garantista

En Educación Infantil y los primeros cursos de Primaria, las pantallas se emplearán de manera colectiva y compartida, mientras que el uso individual comenzará a partir de 5º de Primaria, con cuentas digitales seguras y oficiales. Los teléfonos móviles seguirán prohibidos y solo podrán utilizarse para fines pedagógicos a partir de 3º de ESO, y la grabación de clases por alumnos o familias solo será posible con autorización expresa.

Además, la ley garantizará el derecho a la desconexión digital fuera del horario escolar y establecerá límites claros para el uso de la IA, reforzando la supervisión humana y la privacidad del alumnado.

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Rueda mostró su confianza en que la ley reciba «muchas aportaciones» durante su trámite parlamentario y que, tras su aprobación, pueda implementarse a comienzos de 2027, convirtiéndose en un modelo de referencia en España.