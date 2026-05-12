Educación abre el 19 de mayo el plazo para pedir las ayudas para alumnado con necesidades de apoyo educativo: quién puede pedirlas y cuánto se cobra

Las familias con hijos que necesiten apoyo educativo específico ya tienen fecha para solicitar las ayudas del Ministerio de Educación para el curso 2026-2027. El plazo se abrirá el 19 de mayo de 2026 a las 8.00 horas y finalizará el 10 de septiembre de 2026 a las 15.00 horas, siempre por vía telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio. La convocatoria fue publicada en el BOE el 8 de mayo.

Estas ayudas están pensadas para alumnado no universitario que presenta una necesidad específica de apoyo educativo. Pueden solicitarlas estudiantes con discapacidad igual o superior al 25%, trastorno grave de conducta, trastorno grave de la comunicación y del lenguaje, trastorno del espectro autista —TEA— o altas capacidades intelectuales. La convocatoria incluye también al alumnado con TDAH cuando requiera apoyos y atenciones educativas específicas vinculadas a estos supuestos.

¿Para qué estudios se puede pedir?

La ayuda cubre distintos niveles no universitarios: Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, ciclos formativos de grado básico, medio y superior, enseñanzas artísticas profesionales, programas de formación para la transición a la vida adulta y otros programas formativos de FP. En el caso de las altas capacidades, la convocatoria se limita a alumnado escolarizado en Primaria, ESO, Bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior y enseñanzas artísticas profesionales.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

No hay una cantidad única: depende de las necesidades reconocidas y de los conceptos que correspondan en cada caso. Las cuantías máximas son: hasta 862 euros para enseñanza; 617 euros para transporte interurbano; 574 euros para comedor escolar; 1.795 euros para residencia escolar; 442 euros para transporte de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial; 308 euros para transporte urbano; entre 105 y 204 euros para libros y material didáctico; y hasta 913 euros para reeducación pedagógica y otros 913 euros para reeducación del lenguaje.

El alumnado con altas capacidades puede recibir hasta 913 euros para programas específicos complementarios a sus estudios, siempre que no exista un programa similar gratuito ofrecido por la administración educativa. Además, la convocatoria mantiene un subsidio fijo de 400 euros para gastos adicionales de carácter general asociados a la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Una cuestión importante para las familias: si el coste real del servicio es inferior al máximo previsto, la administración abonará únicamente el gasto justificado. Además, no se conceden ayudas para conceptos que ya estén cubiertos por servicios públicos, fondos de otra administración o ayudas recibidas por los centros.

Requisitos económicos

Para acceder a las ayudas directas se tienen en cuenta la renta y el patrimonio familiar. En el curso 2026-2027 se computará la renta del ejercicio 2025. Como referencia, el umbral específico de renta para estas ayudas es de 12.534 euros para familias de un miembro, 20.416 euros para dos, 26.811 euros para tres, 31.801 euros para cuatro, 36.089 euros para cinco, 40.229 euros para seis, 44.143 euros para siete y 48.031 euros para ocho miembros.

Hay una excepción relevante: los subsidios para comedor y transporte destinados a familias numerosas, así como el subsidio fijo de 400 euros para gastos generales, no atienden a la renta ni al patrimonio familiar, siempre que se cumplan el resto de requisitos.

Cómo se solicita

La solicitud se cubre por internet. Las familias deben entrar en la sede electrónica del Ministerio de Educación, registrarse o acceder con Cl@ve, certificado electrónico o usuario y contraseña, y completar el formulario. Si el alumno es menor de edad, la solicitud debe firmarla su representante legal. El Ministerio advierte de que no se tendrán en cuenta las solicitudes que queden en borrador: es imprescindible terminar el trámite y guardar el justificante de presentación.

Qué documentación conviene tener preparada

En principio, al rellenar el formulario no siempre hay que adjuntar documentación, porque las unidades de becas consultan de oficio los datos necesarios. Sin embargo, pueden requerirse documentos concretos según el caso. Para discapacidad, puede pedirse el certificado de discapacidad igual o superior al 25% y la acreditación de escolarización como alumno con necesidades educativas especiales.

Para trastorno grave de conducta o de comunicación y lenguaje, se requiere certificado de un equipo de valoración u orientación o del equipo de orientación educativa del centro. Para TEA, se exige certificado médico de los servicios públicos de salud y certificado del equipo de orientación.

Si se solicita reeducación pedagógica o del lenguaje, pueden pedir informe del equipo de orientación, certificado del inspector de zona, memoria del centro donde se vaya a recibir la terapia y declaración responsable del profesional que la imparta. Para altas capacidades, se necesita informe del equipo de orientación o del departamento de orientación y memoria del centro que imparta el programa específico.

La ayuda es incompatible con la beca general para estudios postobligatorios. Para dudas, el Ministerio remite a la unidad de becas correspondiente y a la Oficina de Atención al Ciudadano, en el teléfono 910 837 937.